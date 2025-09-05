США сокращают объем военной помощи странам Балтии

2014 год. Под громкие взрывы и гул вертолетов военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады США отрабатывали захват территории бывшей тюрьмы Мурру при поддержке семи вертолетов.
Foto: Andres Haabu
По данным издания, Пентагон сообщил европейским дипломатам, что больше не будет финансировать программы по обучению и оснащению армий восточноевропейских стран, которые находятся на потенциальной линии фронта с Россией. Основными получателями этой помощи были Эстония, Латвия и Литва.
Утвержденная сегодня правительством государственная специальная планировка предусматривает создание оборонно-промышленных парков в Эрмисту в Пярнумаа и в Пыхья-Кивиыли в Ида-Вирумаа, в инфраструктуру которых государство инвестирует свыше 50 млн евро.
Сегодня министр обороны Эстонии Ханно Певкур провел первую видеовстречу с новым министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и военную помощь Украине.
