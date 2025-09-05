Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,29%296,26
  • OMX Riga−0,18%919,58
  • OMX Tallinn0,08%2 008,97
  • OMX Vilnius0,52%1 236,27
  • S&P 5000,83%6 502,08
  • DOW 300,77%45 621,29
  • Nasdaq 0,98%21 707,69
  • FTSE 1000,31%9 245,23
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,21
  • OMX Baltic0,29%296,26
  • OMX Riga−0,18%919,58
  • OMX Tallinn0,08%2 008,97
  • OMX Vilnius0,52%1 236,27
  • S&P 5000,83%6 502,08
  • DOW 300,77%45 621,29
  • Nasdaq 0,98%21 707,69
  • FTSE 1000,31%9 245,23
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,21
  • 05.09.25, 13:56

США сокращают объем военной помощи странам Балтии

США планируют постепенно сокращать военную помощь европейским соседям России, чтобы заставить Европу больше платить за собственную оборону, пишет Financial Times.
2014 год. Под громкие взрывы и гул вертолетов военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады США отрабатывали захват территории бывшей тюрьмы Мурру при поддержке семи вертолетов.
  • 2014 год. Под громкие взрывы и гул вертолетов военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады США отрабатывали захват территории бывшей тюрьмы Мурру при поддержке семи вертолетов.
  • Foto: Andres Haabu
По данным издания, Пентагон сообщил европейским дипломатам, что больше не будет финансировать программы по обучению и оснащению армий восточноевропейских стран, которые находятся на потенциальной линии фронта с Россией. Основными получателями этой помощи были Эстония, Латвия и Литва.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.08.25, 15:14
Спецпланировка оборонно-промышленного парка готова, Певкур надеется на инвестиции до 400 млн евро
Утвержденная сегодня правительством государственная специальная планировка предусматривает создание оборонно-промышленных парков в Эрмисту в Пярнумаа и в Пыхья-Кивиыли в Ида-Вирумаа, в инфраструктуру которых государство инвестирует свыше 50 млн евро.
Новости
  • 11.08.25, 16:27
Певкур: Эстония никогда не признает силового изменения границ Украины
Сегодня министр обороны Эстонии Ханно Певкур провел первую видеовстречу с новым министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и военную помощь Украине.
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
Госконтроль обнаружил ошибочные выплаты партнерам по контрактам Министерства обороны, которые в худшем случае достигали десятков миллионов евро.
Новости
  • 18.03.25, 15:55
Решено: в следующем году оборонные расходы вырастут до 5%
Доверяет ли премьер-министр министру обороны?
Во вторник кабинет министров по предложению командующего Силами обороны принял решение, что в 2026 году оборонные расходы увеличатся минимум до 5% ВВП.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
2
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
3
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
4
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
5
Новости
  • 04.09.25, 06:00
Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»
6
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему

Последние новости

Новости
  • 05.09.25, 13:56
США сокращают объем военной помощи странам Балтии
Новости
  • 05.09.25, 13:08
Давление растет: покупатели ждут от застройщиков новизны и более низкие цены
Новости
  • 05.09.25, 12:27
Politico: Еврокомиссия намерена начать реструктуризацию
Инвестор Тоомас
  • 05.09.25, 12:11
Инвестор Тоомас: я нашел акцию, которая выросла на 30%
Биржа
  • 05.09.25, 11:47
Лаури Мейдла больше не входит в совет Saunum
Новости
  • 05.09.25, 11:14
Тоомас Луман, возглавлявший Торгово-промышленную палату 30 лет, уходит с должности
Новости
  • 05.09.25, 11:01
В Балтийском море в ближайшее время проложат четыре новых подводных кабеля
Новости
  • 05.09.25, 09:59
Продукты питания сделали августовский рост цен самым быстрым за два года

Сейчас в фокусе

По словам владельца тартуского автосалона Lumo Мартина Керге, ограничения на использование номеров PROOV поставили продавцов подержанных машин после введения автоналога в сложное положение, и он уже задумывался о прекращении бизнеса.
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
Кристьян Тамла, управляющий директор EfTEN Capital AS.
Новости
  • 04.09.25, 06:00
Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»
Предприниматель в сфере недвижимости Хейти Салуметс предложил на одном из аукционов фантастически высокую цену за участок, но позже отказался от сделки. В результате против него был выдвинут многомиллионный иск.
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему
Открытие дома Stay Larsen Sume (Эхитаяте теэ, 140, Таллинн).
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
Марко Калев, недавно ставший членом правления Eesti Pelmeenitööstus, несколько лет назад предстал перед судом по обвинению в крупном налоговом мошенничестве, был признан виновным и приговорен к условному заключению в 2016 году. Кроме того, ему было предписано выплатить штраф в размере более миллиона евро.
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
Отдельно подавать заявление на снижение налога не нужно.
Новости
  • 04.09.25, 14:08
Правительство утвердило льготы по автоналогу для семей с детьми
По словам консультанта по санации строительной компании, помимо прочих трудностей, в прошлом году у предпринимателя возникли споры с заказчиком по нескольким объектам, что еще больше осложнило ситуацию.
Новости
  • 04.09.25, 16:52
Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства
Владелец о санации: «Это вовсе не конец дела всей моей жизни»
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025