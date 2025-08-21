Спецпланировка оборонно-промышленного парка готова, Певкур надеется на инвестиции до 400 млн евро
Утвержденная сегодня правительством государственная специальная планировка предусматривает создание оборонно-промышленных парков в Эрмисту в Пярнумаа и в Пыхья-Кивиыли в Ида-Вирумаа, в инфраструктуру которых государство инвестирует свыше 50 млн евро.
Резкое увеличение оборонных расходов не позволит государству отменить запланированное на следующий год повышение подоходного налога, считает бывший министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), передает rus.err.ee.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?