  • 11.08.25, 16:27

Певкур: Эстония никогда не признает силового изменения границ Украины

Сегодня министр обороны Эстонии Ханно Певкур провел первую видеовстречу с новым министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и военную помощь Украине.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
  • Foto: Liis Treimann
«Я подтвердил, что Эстония никогда не примет силового изменения государственных границ и что решения о будущем Украины должны приниматься только с участием украинцев», – заявил Ханно Певкур.
