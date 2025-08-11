Певкур: Эстония никогда не признает силового изменения границ Украины

Власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. С такими словами президент Дональд Трамп выступил в понедельник, 14 июля, на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.