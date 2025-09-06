Enefit против планов конкурента построить ветропарк по соседству

KM Content Marketing 28.09.23, 10:51

1% выручки от производства электроэнергии поступает местным самоуправлениям, расположенным вблизи наземных ветряных электростанций. До половины этих средств распределяют между местными жителями. Так, при средней цене в 100 евро/МВт·ч на электроэнергию ветропарка Сопи-Тоотси, созданного Enefit Green, община Тоотси в Пярнумаа будет получать около 650 000 евро поддержки в год. При этом люди, живущие на расстоянии до 2 км, будут получать до шестикратного размера минимальной заработной платы в Эстонии (в настоящее время около 4350 евро), сказал Лаури Ульм, руководитель по ветроэнергетике Enefit Green.