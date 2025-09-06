Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 100−0,09%9 208,21
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,47
  • 07.09.25, 10:19

Enefit против планов конкурента построить ветропарк по соседству

В июне 2023 года Enefit Green открыла гибридный ветро-солнечный парк в Пуртсе, однако теперь компания обеспокоена планами строительства нового крупного ветропарка по соседству.
Enefit обеспокоена будущим гибридного парка в Пуртсе.
  • Enefit обеспокоена будущим гибридного парка в Пуртсе.
  • Foto: Enefit Green
Новости
  • 15.06.23, 10:35
Открывается первый в Эстонии гибридный ветро-солнечный парк
В четверг в Пурсте открывается гибридный ветро-солнечный парк компании Enefit Green – он является уникальной в Эстонии электростанцией, производящей возобновляемую энергию. Это также первый крупный ветропарк, который открывается в Эстонии за многие годы, сообщается в пресс-релизе.
  • KM
Content Marketing
  • 28.09.23, 10:51
Enefit Green: ветропарки приносят пользу всему обществу
1% выручки от производства электроэнергии поступает местным самоуправлениям, расположенным вблизи наземных ветряных электростанций. До половины этих средств распределяют между местными жителями. Так, при средней цене в 100 евро/МВт·ч на электроэнергию ветропарка Сопи-Тоотси, созданного Enefit Green, община Тоотси в Пярнумаа будет получать около 650 000 евро поддержки в год. При этом люди, живущие на расстоянии до 2 км, будут получать до шестикратного размера минимальной заработной платы в Эстонии (в настоящее время около 4350 евро), сказал Лаури Ульм, руководитель по ветроэнергетике Enefit Green.
Новости
  • 04.06.25, 12:51
Enery обещает построить ветряной парк в Ида-Вирумаа за два года
Компания Enery Energy, доли в которой есть как у Эстонии, так и у других стран Центральной и Восточной Европы, планирует в течение двух лет построить в волости Люганузе ветряной парк. Из всех проектов, участвовавших в последнем государственном тендере, это, по всей видимости, единственный, который будет завершен вовремя.
Новости
  • 30.07.25, 17:47
Экологические организации опасаются негативного влияния целлюлозного завода VKG на эстонские леса
Координатор лесного направления Эстонского фонда природы Лаура Уйбопуу рассказывает, как завод Viru Keemia Grupp ставит под угрозу углеродный баланс эстонских лесов, разнообразие природы и состояние Балтийского моря.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Марко Калев, недавно ставший членом правления Eesti Pelmeenitööstus, несколько лет назад предстал перед судом по обвинению в крупном налоговом мошенничестве, был признан виновным и приговорен к условному заключению в 2016 году. Кроме того, ему было предписано выплатить штраф в размере более миллиона евро.
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
Глава Viveo Health Рауль Кялло доволен положением дел в компании.
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
Заплатили гораздо больше денег, чем нужно, и дали аванс с горкой. Почему Министерство обороны так опростоволосилось, и никто не подал в отставку?
Mнения
  • 05.09.25, 16:16
Делов-то: минобороны косипорит от души. Куда пропали десятки миллионов евро?
По словам владельца тартуского автосалона Lumo Мартина Керге, ограничения на использование номеров PROOV поставили продавцов подержанных машин после введения автоналога в сложное положение, и он уже задумывался о прекращении бизнеса.
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
Школа программирования kood/Jõhvi разместилась в реновированном здании бывшей городской телефонной станции.
Новости
  • 05.09.25, 06:00
Предприниматель о kood/Jõhvi: для развития местной экономики это провал
Успех Skype стал отправной точкой для Яана Таллинна, который сейчас посвящает значительную часть своей энергии проектам, связанным с искусственным интеллектом.
Новости
  • 06.09.25, 14:30
Благодаря инвестициям Яана Таллинна стоимость ИИ-компании выросла до 183 млрд
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

