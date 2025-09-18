Повышение подоходного налога отменяется

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что коалиционные партнеры достигли принципиальной договоренности по бюджету – «как он формируется, что в него войдет и что не войдет». Он отметил, что расходы на оборону в следующем году вырастут на 844,5 миллиона евро.
Если выбирать между отменой повышения подоходного налога и повышением зарплат в государственном секторе, то Партия реформ скорее склоняется к первому, сказал в передаче Vikerraadio «В студии премьер-министр» Кристен Михал, передает rus.err.ee.
Во вторник правительство сообщило, что, поскольку поступления в госбюджет оказались лучше ожиданий, а свежий прогноз выглядит оптимистично, оно может отказаться от повышения подоходного налога в следующем году. Такая налоговая политика вызывает недоумение у экономических аналитиков.
