Назад 18.09.25, 12:25 Повышение подоходного налога отменяется Правительство договорилось об отмене повышения подоходного налога и о повышении зарплат в государственном секторе.

Foto: Liis Treimann

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что коалиционные партнеры достигли принципиальной договоренности по бюджету – «как он формируется, что в него войдет и что не войдет». Он отметил, что расходы на оборону в следующем году вырастут на 844,5 миллиона евро.