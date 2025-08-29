Назад 30.08.25, 08:00 Денег у нас до дуры… но их нет Радость, охватившую лидеров правящей коалиции в связи с успехами эстонской экономики, едва ли разделят с ними избиратели.

Эльконд Либман.

Foto: Liis Treimann

Руководство правящей коалиции бьет в литавры. Председатель Партии реформ, премьер-министр Кристен Михал и председатель партии «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас излучали оптимизм и почти восторг, сообщая, что «состояние госбюджета оказалось на 800 млн евро лучше, чем ожидалось» (Михал) и что «наконец-то у правительства появились средства для стимулирования экономики и покупательной способности людей» (Каллас). Кристина Каллас на радостях даже ляпнула нечто примерно в том смысле, что денег у нас до дуры, за каковые слова быстренько принесла извинения.

Дело, конечно, не в том, как выразилась лидер «Ээсти 200», а в том, действительно ли на нас свалилось такое счастье и как его бенефициары намерены им распорядиться. По первому пункту многих, конечно же, оппозиционных, политиков гложут глубокие сомнения. Вызваны они, в первую очередь, тем, что «навар» получился в результате отнюдь не экономического, а в основном налогового роста. Что же до экономического то, вовсе напротив, и Минфин, и крупнейшие банки дружно понизили его прогноз на этот года в два раза - он и так-то был невелик, но во всех новых прогнозах не дотягивает и до одного процента.

По второму пункту тоже есть вопросы. В четверг, 28 августа, инициатор петиции о снижении налога с оборота на продукты питания Яна Гузанова передала в порядке народной инициативы эту петицию и собранные под ней почти сто тысяч подписей в Рийгикогу.

Не так давно, но, правда, до того, как Кристине Каллас стало известно, что денег у нас куры не клюют, она решительно противилась предлагаемому снижению НСО на том основании, что «у государства просто нет на это денег». Однако и теперь, когда деньги, по ее словам, появились, исполнительная власть, вынашивая планы налоговых послаблений, обходит вопрос о снижении НСО глубоким молчанием. Каллас объявила, что предложит правительству отменить автоналог. О том, что «мы обязательно обсудим отмену автоналога», заявил и Кристен Михал. Обе правящие партии готовятся отменить запланированное повышение с 2026 года подоходного налога.

С автоналогом более-менее ясно: во-первых, он и впрямь непопулярен, а, во-вторых, принимался Партией реформ, а, соответственно, и «Ээсти 200», явно нехотя, будучи исторически фишкой изгнанных из правительства социал-демократов. Так что отказ от него не воспринимается правящей коалицией как чересчур обременительный, зато представляется политически выгодным, как предвыборный подарок избирателям. Примерно так же, в сущности, обстоит и с подоходным налогом.

Во-первых, предлагается не его снижение, а отказ от повышения, что осуществить во всех смыслах проще и безболезненнее. Во-вторых, увеличение налогообложения труда вместо налогообложения потребления действительно выламывается из прокрустова ложа взглядов Партии реформ (и, соответственно, «Ээсти 200»). И ведь теоретически это правильные взгляды, если только на практике различать пределы возможного и допустимого и не креститься испуганно на любые исключения.

И, в-третьих, вытекающий из «во-первых» и «во-вторых» подарок своему электорату. Хотя с последним все не так просто. Потому что, если отказ от повышения подоходного налога поддержит всякий, скажем, предприниматель, традиционно считающийся избирателем реформистов, то и среди сторонников петиции о снижении налога с оборота на продукты питания представителей этого слоя населения тоже немало. Потому что взвинченный уже по самое не могу и безо всякого разбора НСО тоже бьет и по ним, а не только по наименее обеспеченным слоям. Отказ от автоналога будет, конечно, благом, но затронет гораздо меньше людей, чем снижение НСО. Красноречивым свидетельством тому служит тот факт, что петицию об отмене автоналога подписало 65 тысяч человек, а нынешнюю – без малого 100 тысяч.

К несчастью, в том числе и для самих себя, в правящей коалиции этого не понимают или не хотят в силу собственного догматизма понять и продолжают кормить народ байками об «опыте других стран, который свидетельствует о неэффективности снижения НСО» и о бессовестных торговцах, которые «прикарманят всю выгоду». А также рассуждениями о том, что деньги то ли есть, то ли их нет. Вспоминается старый анекдот: «И этими хохмами они собираются покорить Одессу?»

Покорить электорат им, судя по последним социологическим опросам, не удается. Фирма Norstat сообщает, что рейтинги партий стабилизировались – на уровне, при котором совокупная поддержка правящей коалиции составляет 14,5%, а оппозиции – более 76%.