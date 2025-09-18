Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,21%293,43
  • OMX Riga0,28%913,34
  • OMX Tallinn0,05%1 962,35
  • OMX Vilnius0,26%1 230,91
  • S&P 5000,7%6 646,84
  • DOW 300,45%46 224,78
  • Nasdaq 1,21%22 530,35
  • FTSE 1000,21%9 228,11
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,16
  • OMX Baltic0,21%293,43
  • OMX Riga0,28%913,34
  • OMX Tallinn0,05%1 962,35
  • OMX Vilnius0,26%1 230,91
  • S&P 5000,7%6 646,84
  • DOW 300,45%46 224,78
  • Nasdaq 1,21%22 530,35
  • FTSE 1000,21%9 228,11
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,16
  • 18.09.25, 16:56

В центре Таллинна заложен краеугольный камень нового отеля Courtyard by Marriott

Краеугольный камень отеля Courtyard by Marriott Tallinn City Center заложен – здание на 107 номеров появится по адресу улица Лембиту, 4, на месте бывшей парковки. Открытие запланировано на осень следующего года. Оператором станет компания Legendhotels, архитектурное решение разработал Мартин Аунин, строительство ведет Mapri Ehitus.
В центре Таллинна заложен краеугольный камень нового отеля Courtyard by Marriott
  • Foto: Erik Riikoja
Таури Сумберг, генеральный директор Legendhotels, говорит, что второй отель под брендом Courtyard by Marriott, самым известным гостиничным брендом в мире, будет относительно небольшим, и его открытие не окажет значительного влияния на рынок. Комментируя ситуацию в гостиничном и туристическом секторе Эстонии, он отмечает, что гостиничный бизнес сильно зависит от локации, но при этом это очень долгосрочный бизнес. «Наши контракты заключаются на 20 лет, поэтому мы рассматриваем текущую ситуацию как фрагмент очень длительного периода. Прошедшее лето для отелей Таллинна было определенно лучше, чем пара предыдущих. За это стоит поблагодарить организаторов концертов, особенно Live Nation. В целом ситуация в регионе адаптируется к условиям агрессии со стороны России, и по сравнению с остальной Европой рост во всех странах, граничащих с Россией, микроскопический».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 25.02.25, 15:57
В центре Таллинна строится новый отель
В середине 2026 года на улице Лембиту в Таллинне откроется новый отель Courtyard by Marriott Tallinn City Center.
Новости
  • 14.07.25, 17:15
Наследники погибшего строительного предпринимателя стали совладельцами Mapri
После трагического происшествия доля погибшего в авиакатастрофе Прийта Яаганта в строительной фирме Mapri OÜ перешла к его наследникам.
Mнения
  • 23.09.24, 16:18
Тармо Роос: ожидать снижения цен на строительство наивно
В следующем году сектор жилищного строительства сделает большой скачок, пишет генеральный директор Mapri Ehitus Тармо Роос в комментарии к годовому рапорту строительных и девелоперских компаний Инфобанка Äripäev.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
2
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
3
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
4
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
5
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
6
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро

Последние новости

Новости
  • 18.09.25, 18:22
Баллотирущийся в Вирумаа «ржаной король»: на Тоомпеа сидит стадо бестолочей
Биржа
  • 18.09.25, 17:59
Вкус биржи: что ж ты, Пауэлл, сдал назад? ФРС в кармане у Трампа? Intel +27%
Биржа
  • 18.09.25, 17:20
Результаты исследования препарата Novo Nordisk подтолкнули инвесторов к покупке акций
Новости
  • 18.09.25, 16:56
В центре Таллинна заложен краеугольный камень нового отеля Courtyard by Marriott
Новости
  • 18.09.25, 16:29
Земельно-пространственный департамент сократил расходы на 17%
Подсказка
  • 18.09.25, 16:05
Как компенсировать работнику зарядку служебного электромобиля дома?
Новости
  • 18.09.25, 15:42
Эстонского производителя ветеринарных препаратов приобрели голландцы
Новости
  • 18.09.25, 13:40
Кафе Pagaripoisid потеряло четверть оборота из-за спора о парковке

Сейчас в фокусе

«Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs в Вакару и Turku Repair Yard – это серьезная судоремонтная группа, причем не только по меркам Балтийского моря, но и по меркам Северного», – говорит владелец BLRT Grupp Федор Берман.
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
Генеральный директор Elcogen Энн Ыунпуу – справа, в центре – глава банка LHV Михкель Торим, предоставившего финансирование на строительство завода, а слева – руководитель строительной компании Maru Ehitus Марго Денго, реализовавшей проект.
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро
За критическими публикациями в адрес Luminor кроется лишь беспокойство LHV за свою долю рынка, считает руководитель пенсионных фондов Luminor Вахур Мадиссон.
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
Кристо Россман, признанный виновным по делу, связанному с Paikre OÜ, сейчас работает руководителем проектов в MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus – некоммерческой организации, принадлежащей местным самоуправлениям.
Новости
  • 16.09.25, 18:14
Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Новости
  • 17.09.25, 12:54
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии
Директор Т1 Тармо Хыбе и архитектор Андрус Кыресаар презентуют обновленную концепцию торгового центра в 2022 году. Тогда ни аналитики, ни первые арендаторы не были до конца уверены, что комплексу у станции Юлемисте все-таки удастся завоевать симпатии публики.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025