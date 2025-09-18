В центре Таллинна заложен краеугольный камень нового отеля Courtyard by Marriott

Краеугольный камень отеля Courtyard by Marriott Tallinn City Center заложен – здание на 107 номеров появится по адресу улица Лембиту, 4, на месте бывшей парковки. Открытие запланировано на осень следующего года. Оператором станет компания Legendhotels, архитектурное решение разработал Мартин Аунин, строительство ведет Mapri Ehitus.
Таури Сумберг, генеральный директор Legendhotels, говорит, что второй отель под брендом Courtyard by Marriott, самым известным гостиничным брендом в мире, будет относительно небольшим, и его открытие не окажет значительного влияния на рынок. Комментируя ситуацию в гостиничном и туристическом секторе Эстонии, он отмечает, что гостиничный бизнес сильно зависит от локации, но при этом это очень долгосрочный бизнес. «Наши контракты заключаются на 20 лет, поэтому мы рассматриваем текущую ситуацию как фрагмент очень длительного периода. Прошедшее лето для отелей Таллинна было определенно лучше, чем пара предыдущих. За это стоит поблагодарить организаторов концертов, особенно Live Nation. В целом ситуация в регионе адаптируется к условиям агрессии со стороны России, и по сравнению с остальной Европой рост во всех странах, граничащих с Россией, микроскопический».
