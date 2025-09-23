Аналитик: в сельском хозяйстве оптимистичнее всего производители молока
Из свежего отчета о конкуренции следует, что в сельском хозяйстве рост показывает прежде всего отрасль животноводства. Наиболее оптимистично при этом настроены производители молока, рассказала аналитик Инфобанка Äripäev Сигрид Кыйв.
Представители пищевой промышленности и торговли оценивают уверенность потребителей как крайне низкую, указывают на явные проблемы в своих отраслях и выражают обеспокоенность влиянием изменений налоговой политики, которые вступят в силу в следующем году.
«На этом утреннем столе – круассан с овощами и второй, представьте себе, с лососем», – с сарказмом бросает один из животноводов перед началом ежегодной конференции по свиноводству. «Вот так теперь и живем», – с усмешкой откликается другой. Настроение на конференции – с оттенком горькой иронии: фермеры, за плечами которых десятилетия опыта, реагируют на критическую ситуацию со свиной чумой с едким сарказмом.
