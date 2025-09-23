Михал: вскоре Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) уверен, что в ближайшие два года Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе, поскольку запланированные правительством решения по бюджету приведут к тому, что у людей останется больше денег на руках, а у предпринимателей – для инвестиций.
Михалу задали вопрос: «Многие эксперты высказывали такую мысль: сейчас в бюджете появились лишние деньги, потому что перед повышением налога многие поспешили выплатить дивиденды по более льготным ставкам, и в последующие пару лет такого не будет. Не придется ли через полгода снова менять мнение и все же повышать ставку подоходного налога?»
Михал уверен, что ставку подоходного налога повышать не придется: «Если посмотреть даже на консервативные экономические прогнозы, то видно, что в следующем году продолжится и усилится экономический рост, который начался уже в этом году».
«Во-вторых, если мы поднимем необлагаемый минимум подоходного налога до 700 евро, то вместе с другими решениями это станет, возможно, крупнейшим снижением подоходного налога в истории. В сумме это более 700 миллионов евро, если учитывать и отказ от повышения подоходного налога. Эти деньги пойдут на развитие экономики и внутреннего рынка. Я прогнозирую, что в ближайшие два года Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе», – заключил премьер-министр.
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики в следующем году во многом будет опираться на заемные средства. Это создаст краткосрочный толчок, но одновременно поставит под угрозу устойчивость бюджета. Внутреннее укрепление экономики, тем не менее, продолжится в следующем году и далее.
Говоря об экономических перспективах на следующий год на проходящей сегодня экономической конференции Äriplaan, глава Банка Эстонии Мадис Мюллер отметил множество позитивных моментов. В то же время небольшой «нагоняй» получили банки и правительство.
