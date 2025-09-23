Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,68%291,67
  • OMX Riga0,11%910,64
  • OMX Tallinn−0,04%1 951,93
  • OMX Vilnius0,13%1 236,14
  • S&P 500−0,28%6 674,7
  • DOW 300,00%46 382,92
  • Nasdaq −0,49%22 678,13
  • FTSE 100−0,04%9 223,32
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,77
  • 23.09.25, 17:01

Михал: вскоре Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) уверен, что в ближайшие два года Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе, поскольку запланированные правительством решения по бюджету приведут к тому, что у людей останется больше денег на руках, а у предпринимателей – для инвестиций.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Foto: Liis Treimann
В интервью ERR Михалу задали вопрос: «Многие эксперты высказывали такую мысль: сейчас в бюджете появились лишние деньги, потому что перед повышением налога многие поспешили выплатить дивиденды по более льготным ставкам, и в последующие пару лет такого не будет. Не придется ли через полгода снова менять мнение и все же повышать ставку подоходного налога?»
Михал уверен, что ставку подоходного налога повышать не придется: «Если посмотреть даже на консервативные экономические прогнозы, то видно, что в следующем году продолжится и усилится экономический рост, который начался уже в этом году».
«Во-вторых, если мы поднимем необлагаемый минимум подоходного налога до 700 евро, то вместе с другими решениями это станет, возможно, крупнейшим снижением подоходного налога в истории. В сумме это более 700 миллионов евро, если учитывать и отказ от повышения подоходного налога. Эти деньги пойдут на развитие экономики и внутреннего рынка. Я прогнозирую, что в ближайшие два года Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе», – заключил премьер-министр.

