Назад 23.09.25, 17:01 Михал: вскоре Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) уверен, что в ближайшие два года Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе, поскольку запланированные правительством решения по бюджету приведут к тому, что у людей останется больше денег на руках, а у предпринимателей – для инвестиций.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Foto: Liis Treimann

В интервью ERR Михалу задали вопрос: «Многие эксперты высказывали такую мысль: сейчас в бюджете появились лишние деньги, потому что перед повышением налога многие поспешили выплатить дивиденды по более льготным ставкам, и в последующие пару лет такого не будет. Не придется ли через полгода снова менять мнение и все же повышать ставку подоходного налога?»

Михал уверен, что ставку подоходного налога повышать не придется: «Если посмотреть даже на консервативные экономические прогнозы, то видно, что в следующем году продолжится и усилится экономический рост, который начался уже в этом году».

«Во-вторых, если мы поднимем необлагаемый минимум подоходного налога до 700 евро, то вместе с другими решениями это станет, возможно, крупнейшим снижением подоходного налога в истории. В сумме это более 700 миллионов евро, если учитывать и отказ от повышения подоходного налога. Эти деньги пойдут на развитие экономики и внутреннего рынка. Я прогнозирую, что в ближайшие два года Эстония станет одной из самых быстрорастущих стран в регионе», – заключил премьер-министр.