Эстонская компания в сфере кибербезопасности продана израильско-американскому конкуренту
Израильская компания в сфере кибербезопасности Cyberbit приобрела основанную в Эстонии Rangeforce, чтобы предложить глобальную единую платформу, объединяющую как индивидуальное развитие навыков, так и командные симуляции киберкризисов.
Основатель Rangeforce Таави Муст в дальнейшем будет завоевывать мировой рынок вместе с Cyberbit.
Foto: RangeForce
Компания Cyberbit, выросшая из израильского оборонного концерна Elbit и работающая сейчас в США, сообщила, что решение о приобретении Rangeforce было принято из-за совпадения сфер деятельности: Cyberbit проводит живые тренировки, в рамках которых клиенты переживают реалистичную кибератаку, тогда как Rangeforce предлагает облачные решения для обучения отдельных специалистов и команд.
В среду Госканцелярия провела онлайн-брифинг, где одним из вопросов была кибербезопасность. Ситуация с безопасностью в интернете становится все сложнее. По словам Николая Куницына, аналитика Департамента государственной инфосистемы (RIA), киберпреступность достигла такого масштаба, что по объему дохода ее можно назвать третьей экономикой мира после экономик США и Китая.
В Эстонии проекты и бюджеты частных клиентов меньше, а цены на закупки в государственном секторе ниже, прокомментировал ситуацию в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) глава компании Net Group Прийт Конго.
Прошлый год с точки зрения сделок был для технологического сектора неоднозначным, а в 2025 году на него во многом влияет администрация президента США Дональда Трампа. Рискованных денег много, но ожидания в отношении компаний возросли, пишут консультанты по сделкам Отт Аава (адвокатское бюро Cobalt), Лаури Лийват (Sorainen) и Рутт Вярк (Ellex Raidla).