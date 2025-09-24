Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,64%291,77
  • OMX Riga−0,05%909,18
  • OMX Tallinn−0,09%1 950,1
  • OMX Vilnius0,21%1 237,08
  • S&P 500−0,55%6 656,92
  • DOW 30−0,19%46 292,78
  • Nasdaq −0,95%22 573,47
  • FTSE 100−0,1%9 213,73
  • Nikkei 2250,3%45 630,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,64
  • 24.09.25, 12:55

Эстонская компания в сфере кибербезопасности продана израильско-американскому конкуренту

Израильская компания в сфере кибербезопасности Cyberbit приобрела основанную в Эстонии Rangeforce, чтобы предложить глобальную единую платформу, объединяющую как индивидуальное развитие навыков, так и командные симуляции киберкризисов.
Основатель Rangeforce Таави Муст в дальнейшем будет завоевывать мировой рынок вместе с Cyberbit.
  • Основатель Rangeforce Таави Муст в дальнейшем будет завоевывать мировой рынок вместе с Cyberbit.
  • Foto: RangeForce
Компания Cyberbit, выросшая из израильского оборонного концерна Elbit и работающая сейчас в США, сообщила, что решение о приобретении Rangeforce было принято из-за совпадения сфер деятельности: Cyberbit проводит живые тренировки, в рамках которых клиенты переживают реалистичную кибератаку, тогда как Rangeforce предлагает облачные решения для обучения отдельных специалистов и команд.
