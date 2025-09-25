Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии за €275 млн

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает
Латвийское телевидение.
- Премьер-министр Латвии Эрика Силиня и CEO Rheinmetall Армин Паппергер
- Foto: Дэвид Хэммерсен DPA / Picture Alliance / Scanpix
В заявлении для СМИ Rheinmetall говорится, что, продолжая расширять свои производственные мощности, компания планирует построить в Латвии современный завод по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
Сегодня в Гамбурге немецкая и латвийская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по этому поводу. Будущим заводом будут управлять Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) и Valsts aizsardzības korporācija (49%).
Инвестиции в размере 275 миллионов евро позволят производить на заводе десятки тысяч артиллерийских снарядов и создать не менее 150 рабочих мест, говорится в заявлении Rheinmetall, а новый завод будет сотрудничать с местными предприятиями.
Rheinmetall также развивает завод аналогичного объёма и размера в Литве, инвестируя 180 миллионов евро. На заводе в Литве, которому присвоен статус проекта государственного значения, планируется производить десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в год. Ожидается, что строительство литовского завода начнётся в ближайшие недели
