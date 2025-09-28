Назад 28.09.25, 12:55 Выборы в Молдове: борьба проевропейских и пророссийских сил Граждане Молдовы 28 сентября выбирают 101 депутата парламента, где до сих пор 61 место принадлежало проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS). Президент Майя Санду в обращении к соотечественникам напомнила, что страна является парламентской республикой, поэтому «на карту поставлена судьба Молдовы», ведь именно законодательный орган определит ее будущее – на кону вступление в ЕС, передает DW.

Избирательный участок в Молдове.

Foto: Scanpix

Население Молдовы составляет около 2,4 миллиона человек. Сотни тысяч молдаван, живущих за границей, в первую очередь в ЕС, также могут принять участи в голосовании. Избирательные участки в стране открыты с 7:00 до 21:00 (мск) Значимые результаты ожидаются только в ночь на понедельник.

Проевропейская партия PAS может потерять большинство

«Шансы сохранить большинство в парламенте у проевропейской партии PAS чуть ниже, чем 50 на 50, хотя она и возьмет первое место», – так описывает ситуацию директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский.

Реальный расклад таков, что одной проевропейской силе противостоят сразу три, контролируемые Кремлем, констатирует политолог. Правда, оговаривается он, откровенно пророссийских сил среди фаворитов гонки нет, и правильнее говорить о тех, кто в той или иной степени находится под влиянием Москвы. А между такими партиями есть и свои противоречия. Политолог теоретически допускает вариант, когда под жестким давлением Кремля они объединятся против PAS, но с практической точки зрения это невыгодно. В случае ухода проевропейской партии в оппозицию, поясняет Виталий Андриевский, страну ждет глубокий политический кризис, так как президент Майя Санду не утвердит пророссийского премьер-министра, предложенного парламентом, и придется объявить новые выборы. С чем идут на выборы в Молдове главные конкуренты Главное обещание правящей партии «Действие и солидарность», которую возглавляет спикер-парламента Игорь Гросу, это подписание договора о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году -- до завершения второго мандата президента Майи Санду. Среди других обязательств – удвоение доходов трудоспособного населения, двукратный рост экспорта молдавских товаров, ремонт 3000 км дорог и запуск национальной программы продвижения культуры. Основным оппонентом PAS является Патриотический блок, который изначально объединял крупнейшую оппозиционную Партию социалистов (ПСРМ), а также партии коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Блок обещает снизить тариф на газ вдвое, обеспечить всех школьников бесплатным питанием и вернуть пенсионный возраст с 57 лет. 26 сентября ЦИК Молдовы однако исключил партию «Сердце Молдовы» из предвыборной гонки после приостановки ее деятельности на 12 месяцев Минюстом страны. В начале месяца у активистов партии прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей. Остающиеся в блоке политические лидеры – Игорь Додон, Владимир Воронин и Василий Тарлев – выступают под лозунгом «Мы верим в Молдову», в свое время все они были членами партии коммунистов. Додон уже заявил, что Молдова должна стать «мостом между Востоком и Западом» и что нужно пересмотреть нынешнюю политику присоединения к антироссийским санкциям. Блок анонсировал протесты после выборов независимо от исхода голосования – победив, затребуют отставки Майи Санду или будут «отстаивать свои голоса». Блок «Альтернатива» и «Наша партия» Избирательный блок «Альтернатива» заявил себя как проевропейский, но с политиками с пророссийским прошлым. Они обещают европейский уровень зарплат гражданам и сохранение мира. В блок входят партия мэра Кишинева Иона Чебана «Национальное альтернативное движение» (MAN), «Гражданский конгресс» бывшего идеолога партии коммунистов Марка Ткачука, партия экс-премьера Иона Кику «Развитие и объединение Молдовы» (PDCM) и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Александр Стояногло после старта кампании сделал резонансное заявление о намерении выстраивать «прагматичные отношения со всеми соседями и европейскими странами, включая Россию». А ранее, 9 июля, МИД Румынии объявил о запрете на въезд в страну и в шенгенскую зону другому лидеру блока – мэру Кишинева Иону Чебану, по соображениям национальной безопасности из-за «сложных связей в России».

«Наша партия» Ренато Усатого имеет эпатажно-протестный имидж, рассчитывая на голоса тех, кто не верит ни в ЕС, ни в Россию. Политика сегодня не считают открыто «рукой Москвы», но помнят подписание им в 2017 году в Госдуме РФ договора о сотрудничестве между «Нашей партией» и ЛДПР Владимира Жириновского.

Ренато Усатый дает самые популистские обещания: запретить пропаганду ЛГБТ в школах и вступить в шенгенскую зону, разогнать Наццентр по борьбе с коррупцией и создать новую спецслужбу, сократить число депутатов вдвое.

Как ограничили влияние Илона Шора

Власти Молдовы пока справляются с влиянием бежавшего в Москву олигарха Илана Шора, осужденного на родине на 15 лет тюрьмы за банковское мошенничество и открыто занимающегося электоральной коррупцией. Партии, входящие в его блок «Победа» к выборам не допущены, а обыски у членов его избирательной сети проходят ежедневно.

Тем не менее после судебного разбирательства ЦИК с третьей попытки зарегистрировал партию «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ, находящейся под санкциями ЕС. ЦИК принял решение с оговоркой о возможной его отмене, если список кандидатов не будет соответствовать закону. Шансы партии были невелики, но сеть Шора могла проголосовать именно за нее.

В итоге после двухчасового зачитывания уведомлений полиции, Наццентра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) вечером 26 сентября ЦИК снял с выборов партию «Великая Молдова» из-за подозрений в незаконном финансировании и подкупе избирателей.

Исход выборов в Молдове решат проценты проигравших

Глава Гениспектората полиции Виорел Чернэуцану указал, что сеть избирателей, контролируемая из Москвы, состоит из тысяч человек и пока не знает, за кого голосовать. Решение будет передано в последний момент – в день выборов.

Исполнительный директор экспертной ассоциации WatchDog Валериу Паша отмечает, что проевропейская PAS все же имеет шансы получить большинство в парламенте, даже набрав всего 40% голосов. Многое зависит от результата их конкурентов и непрошедших в парламент политсил.

Закон в Молдове устанавливает порог для прохода в парламент: избирательные блоки должны набрать 7% голосов, партии – 5%, независимые кандидаты – 2%. Голоса не прошедших в парламент кандидатов распределятся между победителями пропорционально по методу Д’Ондта, который дает преимущество лидерам.

Но в то же время и с 48% PAS может остаться в меньшинстве, если кумулятивный результат их оппонентов будет выше. Драма в том, добавляет Валериу Паша, что не все партии ставят интересы граждан на первое место: «Поэтому сейчас ничего предсказать нельзя, и вариант ухода PAS в оппозицию тоже реален».