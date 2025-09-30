Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Крупные предприниматели Олави Мийл и Сонни Асвани, а также бывший топ-менеджер Эрик Лайдвеэ входят в число собственников компаний, которые привлекли для своих бизнес-проектов государственную поддержку в размере 44 млн евро.
Согласно новому плану Horizon, в Кехра должно появиться 30 новых рабочих мест. На фото – владелец Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Сонни Асвани.
Foto: Андрас Кралла
В марте этого года Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) и Министерство экономики и коммуникаций открыли конкурс на получение поддержки для крупных инвестиций. Десятки миллионов евро обещали выделить проектам, которые способны придать импульс экономике в условиях неопределенности.
