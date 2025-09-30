Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,55%290,91
  • OMX Riga−0,3%908,98
  • OMX Tallinn0,34%1 929,94
  • OMX Vilnius0,29%1 240,91
  • S&P 5000,41%6 688,46
  • DOW 300,18%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,68%9 414,24
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,78
  • 01.10.25, 11:51

Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро

Крупные предприниматели Олави Мийл и Сонни Асвани, а также бывший топ-менеджер Эрик Лайдвеэ входят в число собственников компаний, которые привлекли для своих бизнес-проектов государственную поддержку в размере 44 млн евро.
Согласно новому плану Horizon, в Кехра должно появиться 30 новых рабочих мест. На фото – владелец Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Сонни Асвани.
  • Согласно новому плану Horizon, в Кехра должно появиться 30 новых рабочих мест. На фото – владелец Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Сонни Асвани.
  • Foto: Андрас Кралла
В марте этого года Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) и Министерство экономики и коммуникаций открыли конкурс на получение поддержки для крупных инвестиций. Десятки миллионов евро обещали выделить проектам, которые способны придать импульс экономике в условиях неопределенности.
  19.09.25, 07:00
От местных пищевиков до экспортеров: новые субсидии и услуги от государства
Государственные фонды продолжают открывать раунды подачи заявок на разные субсидии и предлагать новые услуги для развития бизнеса. На этот раз в фокусе – предприятия в сфере пищевой промышленности и экспортеры, которым сейчас очень непросто удерживать свои позиции на рынках.
Новости
  07.08.25, 09:38
Деньги в бюджете кончились. 1600 пчеловодов остались без пособия
Почти 1600 мелких пчеловодов остались в этом году без пособия PRIA, поскольку фонда, сокращенного на 30%, хватило только на юридические лица.
Новости
  25.07.25, 08:59
На севере нужен порт, но где взять сотни тысяч?
Восстановление порта Маху на северном побережье было бы нужно для прибрежных парусников, но, по приблизительным оценкам, оно обойдется в 700 000 евро. У волости Виру-Нигула есть на это лишь 215 000.
Подсказка
  07.07.25, 12:31
Получивший субсидию бизнесмен: даже в маленькой Эстонии можно создавать инновации, меняющие мир
Смотрите, какие фирмы получили субсидии на прикладные исследования
Местные предприниматели, получившие от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) субсидии на прикладные исследования, приступили к разработке инновационных, глобально конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью и рассказали о своих планах освоения грантов.
  15.09.25, 13:19
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Новости
  • 29.09.25, 17:49
Денег нет: на государственной земле в Таллинне уже более десяти лет находится незаконная свалка
Новости
  • 30.09.25, 14:04
Присвоивший деньги Electrolux топ-менеджер должен вернуть более полумиллиона евро
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Новости
  • 01.10.25, 11:51
Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Новости
  • 01.10.25, 11:29
Федеральное правительство США приостановило работу
Новости
  • 01.10.25, 10:19
Экспресс-оценка: годовой рост цен замедлился до 5%
Новости
  • 01.10.25, 09:37
Eesti Energia объединит весь связанный с электроэнергией бизнес под брендом Enefit
Новости
  • 01.10.25, 08:40
Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
Новости
  • 01.10.25, 07:00
Убыток Jobbatical превысил 3 миллиона. «Мы близки к прибыльности»
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
На слушании в начале года Мартин Кирсберг заявил, что ни в чем не виноват.
Новости
  • 30.09.25, 14:04
Присвоивший деньги Electrolux топ-менеджер должен вернуть более полумиллиона евро
Porsche Taycan Turbo – один из автомобилей класса люкс, который, возможно, скоро будет искать нового владельца.
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Директору переводческого бюро Interlex Инге Рятсеп кажется, что цена - единственный критерий на гостендерах.
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
По словам гендиректора EKT Арго Лууде, для расширения деятельности компания нуждается в инвестициях.
Новости
  • 30.09.25, 12:14
Лууде продает контрольный пакет в компании по обращению с отходами
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.09.25, 14:50
Из-за неуплаты автоналога арестованы более 2700 счетов
Журналист ДВ Алексей Шишкин.
Mнения
  • 29.09.25, 15:19
«Жизнь обгоняет мечту»: деловые люди борются за выживание, грезить об успехе все тяжелее
