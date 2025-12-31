На Рейди теэ проектируют новый квартал с большим парком

Власти Таллинна начали разработку детального плана застройки крупного пустующего участка между улицами Рейди теэ, Пикксильма, Туукри и Петроолеуми, он принадлежит фирме Tristania Invest Дмитрия Липявко и Игоря Лысенко.
- Эскиз застройки территории
- Foto: Tristania
На территории площадью в 5,58 га планируется создание нового квартала с жильем, коммерческими зданиями, благоустроенными улицами и парком, общая площадь застройки превысит 100 000 квадратных метров, при этом застроено может быть до 50% участка, а не менее 30% территории отведут под зелень.
Как передает ERR, строительство может начаться в 2028–2029 годах и будет вестись поэтапно, а полное развитие квартала займет до 10 лет. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов евро, его реализацией займется Nix Estate – компания, основанная в декабре прошлого года, владельцами которой являются Дмитрий Липявко, Игорь Лысенко и Филипп Мишель Бюшетон.
