Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,14%6 896,24
  • DOW 30−0,2%48 367,06
  • Nasdaq −0,24%23 419,08
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,36
  • 31.12.25, 15:00

На Рейди теэ проектируют новый квартал с большим парком

Власти Таллинна начали разработку детального плана застройки крупного пустующего участка между улицами Рейди теэ, Пикксильма, Туукри и Петроолеуми, он принадлежит фирме Tristania Invest Дмитрия Липявко и Игоря Лысенко.
Эскиз застройки территории
  • Эскиз застройки территории
  • Foto: Tristania
На территории площадью в 5,58 га планируется создание нового квартала с жильем, коммерческими зданиями, благоустроенными улицами и парком, общая площадь застройки превысит 100 000 квадратных метров, при этом застроено может быть до 50% участка, а не менее 30% территории отведут под зелень.
Как передает ERR, строительство может начаться в 2028–2029 годах и будет вестись поэтапно, а полное развитие квартала займет до 10 лет. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов евро, его реализацией займется Nix Estate – компания, основанная в декабре прошлого года, владельцами которой являются Дмитрий Липявко, Игорь Лысенко и Филипп Мишель Бюшетон.
