Назад 31.12.25, 13:34 Поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились до минимума за десятилетия Экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2025 году сократился на 44 процента и достиг самого низкого уровня с середины 1970-х годов. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщило агентство Reuters.

До начала войны в Украине Россия обеспечивала около 45 процентов всего газового импорта Евросоюза.

Foto: Shutterstock

По данным агентства, поставки российского газа в страны Европы по трубопроводам уменьшились до 18 млрд кубометров. Такое снижение связано как с изменением европейской энергетической политики, так и с прекращением транзита через территорию Украины. Срок действия транзитного соглашения между российской корпорацией «Газпром» и украинским «Нафтогаз» истек 1 января 2025 года, после чего Киев остановил прокачку российского газа, передает DW.

В результате в течение 2025 года газ из России поступал в Европу только по газопроводу «Турецкий поток». Как следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, объем таких поставок составил около 18 млрд кубометров.

На фоне сокращения трубопроводных поставок в Евросоюзе продолжается реализация курса на отказ от российского газа. Совет Европейского Союза и Европейский парламент 3 декабря достигли предварительного соглашения о регламенте поэтапного прекращения импорта российского природного газа к 2027 году в рамках плана REPowerEU.

Согласно этому плану, для краткосрочных контрактов на поставку газа из России, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт вступит в силу с 25 апреля 2026 года для сжиженного природного газа и с 17 июня 2026 года – для трубопроводного газа. Для долгосрочных контрактов на поставку СПГ ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом санкций ЕС. Долгосрочные контракты на трубопроводный газ предполагается постепенно прекращать, начиная с 30 сентября 2027 года при условии достижения целевых уровней запасов газа, но не позднее 1 ноября того же года.

При этом, как отмечает Reuters, Россия по-прежнему экспортирует в ЕС сжиженный природный газ морским путем и остается вторым по объему поставщиком СПГ после США.

Для контроля за выполнением новых ограничений Евросоюз вводит систему предварительного разрешения на импорт газа. В случае российского газа необходимая информация должна быть подана не менее чем за месяц до предполагаемой поставки. Эта процедура не будет применяться к импорту из стран-производителей, которые экспортировали в ЕС более 5 млрд кубометров газа в 2024 году, а также к государствам, запретившим или ограничившим импорт российского газа, и странам, не имеющим соответствующей импортной инфраструктуры.