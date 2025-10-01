Деловые ведомости
Подписаться
  • OMX Baltic0,62%291,56
  • OMX Riga−0,02%907,62
  • OMX Tallinn0,89%1 940,53
  • OMX Vilnius0,5%1 242,47
  • S&P 5000,1%6 695,09
  • DOW 300,02%46 406,89
  • Nasdaq 0,19%22 702,46
  • FTSE 1001,03%9 446,43
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,73
  • 01.10.25, 17:03

Производитель зеркальных домов привлекает 10 млн и уходит с Funderbeam

Эстонский производитель зеркальных домов Ööd Group привлекает более 10 млн евро от швейцарского фонда Bayard Capital с ирландскими корнями.
Генеральный директор Ööd Group Андреас Тийк заявил, что в течение ближайших 2-3 лет компания намерена инвестировать более 50 млн евро в создание гостиничной концепции, которая будет включать до тысячи зеркальных домов.
  • Генеральный директор Ööd Group Андреас Тийк заявил, что в течение ближайших 2-3 лет компания намерена инвестировать более 50 млн евро в создание гостиничной концепции, которая будет включать до тысячи зеркальных домов.
  • Foto: Andras Kralla
