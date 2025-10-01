Производитель зеркальных домов привлекает 10 млн и уходит с Funderbeam

Генеральный директор Ööd Group Андреас Тийк заявил, что в течение ближайших 2-3 лет компания намерена инвестировать более 50 млн евро в создание гостиничной концепции, которая будет включать до тысячи зеркальных домов.
Foto: Andras Kralla
Эстонский производитель зеркальных домов Ööd House, вероятно, является едва ли не единственной эстонской производственной компанией, которая успешно пробилась на рынок США. В этом году компания прогнозирует самый большой рост в своей истории.
Нет смысла возводить себе стеклянный потолок: берите телефон и звоните в США или сделайте пост в Facebook, нацельте его на рынок Намибии и наблюдайте за тем, что начнет происходить, – так трое экспортеров, сумевших за последние годы пробиться на международный рынок, побуждали к действию участников прошедшей сегодня экономической конференции Äriplaan.