  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,01%6 715,79
  • DOW 300,51%46 758,28
  • Nasdaq −0,28%22 780,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,53
  04.10.25, 12:48

Запланированного в Йыхви завода века не будет

Датские владельцы компании EstProtein Foodtech отказались от плана строительства в Йыхвиском бизнес-парке завода по производству белка, пишет «Северное побережье».
Запланированного в Йыхви завода века не будет
  • Foto: IVIA
Предприятие, оцененное более чем в 30 миллионов евро, могло бы обеспечить 50 рабочих мест. Однако, как пояснил член правления Кристьян Тороп, основным фактором отказа стало требование создать полсотни рабочих мест с зарплатой выше средней по региону.
«На самом деле для работы завода не требуется столько сотрудников. Современные предприятия используют меньше рабочей силы. Это нивелировало эффект поддержки в размере 10 миллионов евро», – отметил Тороп.
В Йыхви собирались построить предприятие, способное ежегодно обрабатывать до 9000 тонн рапса и выпускать растительный белок премиального качества для нужд пищевой отрасли.

Статья продолжается после рекламы

Завершение строительства намечалось на август 2026 года, а сама инициатива рассматривалась как одна из наиболее масштабных инвестиций в местную промышленность в этом столетии.
