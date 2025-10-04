Запланированного в Йыхви завода века не будет

«На самом деле для работы завода не требуется столько сотрудников. Современные предприятия используют меньше рабочей силы. Это нивелировало эффект поддержки в размере 10 миллионов евро», – отметил Тороп.

В Йыхви собирались построить предприятие, способное ежегодно обрабатывать до 9000 тонн рапса и выпускать растительный белок премиального качества для нужд пищевой отрасли.