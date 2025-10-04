Запланированного в Йыхви завода века не будет

Датские владельцы компании EstProtein Foodtech отказались от плана строительства в Йыхвиском бизнес-парке завода по производству белка, пишет «Северное побережье
».
Предприятие, оцененное более чем в 30 миллионов евро, могло бы обеспечить 50 рабочих мест. Однако, как пояснил член правления Кристьян Тороп, основным фактором отказа стало требование создать полсотни рабочих мест с зарплатой выше средней по региону.
«На самом деле для работы завода не требуется столько сотрудников. Современные предприятия используют меньше рабочей силы. Это нивелировало эффект поддержки в размере 10 миллионов евро», – отметил Тороп.
В Йыхви собирались построить предприятие, способное ежегодно обрабатывать до 9000 тонн рапса и выпускать растительный белок премиального качества для нужд пищевой отрасли.
Завершение строительства намечалось на август 2026 года, а сама инициатива рассматривалась как одна из наиболее масштабных инвестиций в местную промышленность в этом столетии.
