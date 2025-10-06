Инвестиционная конференция «Заставь деньги работать»: увлекательный вояж в мир денег и удовольствий

Участники инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать» в этом году вновь отправятся в увлекательный вояж, где их ждет встреча с руководителями биржевых предприятий, обзор инвестиционных идей на 2026 год, исторический экскурс в мир недвижимости и оборонной индустрии, а также свежее кино и старое вино.
Увлекательный день полный встреч, знаний, эмоций и вкусов ожидает участников седьмой инвестиционной конференции «Заставь деньги работать», которая пройдет 6 декабря.
Два биржевых предприятия Infortar и Arco Vara откроют свои двери и отчеты, чтобы познакомить участников со своими проектами, планами, а также ответить на важные для инвесторов вопросы. Помимо этого участники смогут заглянуть в головную контору одного из самых крупных и богатых эстонских биржевых предприятий и познакомиться воочию с новым проектом недвижимости Kodulahe.
Исследователь истории эстонского бизнеса, гид Алексей Шишкин проведет две мини-лекции, где расскажет о джентрификации в Таллинне, когда она началась, и какие территории еще ждут потенциальных инвесторов, а также об оборонных инвестициях прошлого: как государственный капитал, вложенный в оружие, на время превратил идиллические фермерские Копли в маргинальный район и почему сегодня квартал Noblessner впервые за свою историю развивается по подлинно рыночной модели.
Легендарный сомелье Рейн Касела поделится своими вкусами и знаниями: какое вино лучше подойдет для вашего стола, а какое отлично будет смотреться и в вашем инвестиционном портфеле. Дегустация самого напитка несомненно добавит вечеру новых красок и ароматов.
Удобно устроившись в мягких креслах кинотеатра Kai, гости примут участие в оригинальном подкасте «Вкус биржи», где Фуад Расулов и Ярослав Тавгень в прямом эфире вместе с аудиторией подведут черту под уходящим 2025-м, и попытаются предсказать, каким будет 2026 год для рынков и инвесторов.
Под занавес конференции участников ждет просмотр новой тематической картины кинорежиссера Райна Ранну «Uus raha».
Количество мест ограничено, поэтому спешите зарегистрироваться, чтобы о прохладном зимнем дне 6 декабря у вас остались исключительно теплые и приятные воспоминания.
