Назад 16.09.25, 11:53 Роман Викулов: с прогнозом по нарвским выборам справился бы разве что Нострадамус Большинство из семи нарвских списков надеются на протестные голоса, причем в их число можно включить даже список Партии реформ, если постараться представить мотивации его потенциальных избирателей, пишет нарвский журналист Роман Викулов.

Роман Викулов.

Foto: Ellen Parts

Один очень милый, любознательный, дотошный человек на днях попытался поделиться со мной своим прогнозом результата выборов в Нарвское горсобрание, до которых осталось потерпеть месяц.

«Нет, это не про рейтинги партий, - обнадежил он. – Я взял списки кандидатов и составил таблицу, в которую включил тех, кто когда-либо участвовал в выборах, не только в прошлых. Собрал все их результаты, выстроил…»

«Вот же тебе заняться нечем. Дальше не надо, умоляю!» - оборвал я обещавший затянуться разговор, извиняя свои плохие манеры тем, что мой приятель не сам проделал эту титаническую работу, а с помощью ИИ.

Разумеется, чем ближе выборы, тем больше таких разговоров вокруг о том, кого, скорее всего, выберут и что Нарва в результате получит на следующие четыре года. Все это прогнозирование, на что бы оно ни опиралось, моментально вызывает невыносимую скуку, переходящую в отчаяние, поскольку компания предсказателей большая; всем, есть что сказать, а бессмысленная и беспощадная беседа обещает быть долгой. Терпения не хватает всегда. Захватываю инициативу и с воображаемой трибуны стараюсь донести главное сообщение – итоги выборов на этот раз предсказать просто невозможно, не надо даже пытаться. Поделюсь своими соображениями, расположив по степени важности, от ключевых, принципиальных, к тем, что по отдельности могут показаться не очень существенными, но вкупе дают понимание, что с прогнозом по нарвским выборам справился бы разве что Нострадамус. Итак – по порядку. Избиратель неизвестен и непредсказуем Наиважнейшее. Мы не знаем избирателя (скажем так – обобщенно), который решит, кому из кандидатов суждено стать депутатами. То есть не знаем абсолютно. До сих пор всякие нарвские выборы «делали» люди в возрасте 60+, согласно статистике составлявшие большинство проголосовавших избирателей. Теперь из всей массы активных нарвских избирателей (тех, кто не просто обладает правом голосовать, а реализует его на выборах) мы должны вычесть лишенных голоса граждан России. Именно среди самых активных нарвских избирателей – горожан пенсионного и предпенсионного возраста – граждан России больше всего. Граждан РФ среди 52 тысяч нарвитян – 18 тысяч, а с правом голоса - 15 тысяч. И это точно была не треть активных, фактических избирателей, а намного больше. Именно среди самых активных нарвских избирателей – горожан пенсионного и предпенсионного возраста – граждан России больше всего. Какую долю от проголосовавших они всякий раз составляли? Мы этого не знаем и не узнаем, так как гражданство голосующего не фиксируется, но вряд ли можно сомневаться в том, что эта доля была потрясающей (выражусь вот так, оценочно, по моим ощущениям – максимально точным словом). В остальных всегда ранее активных избирателях мы также не можем быть уверенными, так как многие еще четыре года назад «горевшие выборами» избиратели, топившие в соцсетях за тех или других, что называется перегорели, разочаровались во всем и вся. А что говорить о тех, кто ходил голосовать раньше, но с умеренным чувством? Чего от них ждать?

Гадающие о предпочтениях помолодевшего нарвского избирателя, как правило, признают, что самые молодые, люди до 30, всегда голосовавшие рекордно неактивно, на участки толпами не повалят и на этот раз. Ну нет у них причин поменять свою модель поведения кардинально, не на пару процентов явки. Банально нет сравнительно большого списка, который возглавлял бы кандидат моложе 45 лет (один партийный список из двух человек оставим здесь, в скобках, не называя его). Что тут еще говорить?

Все признают, что будет распространено протестное голосование, которое может собрать на участках многих из тех, кто там раньше не бывал вообще никогда. Протест может быть самым разнообразным, и даже лучше не браться перечислить все варианты, многообразнейшие. Тем более, что с каждым отдельным, если проанализировать серьезно, будет все не так однозначно.

Дело даже не том, что большинство из семи нарвских списков надеются именно на протестные голоса, ведь в их число можно включить даже список Партии реформ, если постараться представить мотивации его потенциальных избирателей.

Сейчас фракция Стальнухина управляет Нарвой вместе с фракцией Райк. Это власть.

Но вот, например, Михаил Стальнухин, собравший тысячи протестных голосов граждан Эстонии на прошлых парламентских выборах. Его нынешний «народный список» - это тоже про протест? С чего это вдруг? Сейчас фракция Стальнухина управляет Нарвой вместе с фракцией Райк. Это власть. Как прогнозировать результат команды Райк, когда ее предложение избирателю, по сути, звучит как просьба сохранить то, что есть - ее саму в кресле мэра и, надо полагать, все прилагающееся, так как без этого не получается?

При этом список Райк, «Список Катри», по численному составу в два раза меньше, чем четыре года назад, а многие ее былые сторонники, избравшиеся тогда в основном благодаря ее голосам, разбрелись по другим фракциям. Много в горсобрании «заслуженных перебежчиков».

Серьезно, важно смотреть на то, сколько они набрали в прошлый раз, чтобы предсказать нынешний результат? Что думает избиратель о том, как в целом отработал последний состав горсобрания и каждый его член? Что готов простить? Увидим только по итогам выборов.

Добавлю еще одно, все-таки последнее, хотя список «почему ничего непонятно» можно еще долго продолжать.

Очень странно слышать также о высоком потенциале и отдельных кандидатов, и списков. Да, высокий потенциал где-то вероятно есть, у кого-то он выше, чем у других, но потенциал, он на то и потенциал, что его надо еще реализовать.

Как потенциалы будут реализовываться, мы увидим. Зачастую, чтобы развернуться во всей красе, просто не хватает денег, но это опять же отдельный вопрос.

Напоследок подчеркну еще раз – что принесут Нарве выборы, кого выберут, кто победит, не знает никто и близко. Не верьте никаким предсказаниям, которые во многих случаях являются просто попыткой манипулировать избирателем.