  • 16.09.25, 11:53

Роман Викулов: с прогнозом по нарвским выборам справился бы разве что Нострадамус

Большинство из семи нарвских списков надеются на протестные голоса, причем в их число можно включить даже список Партии реформ, если постараться представить мотивации его потенциальных избирателей, пишет нарвский журналист Роман Викулов.
Роман Викулов.
  • Роман Викулов.
  • Foto: Ellen Parts
Один очень милый, любознательный, дотошный человек на днях попытался поделиться со мной своим прогнозом результата выборов в Нарвское горсобрание, до которых осталось потерпеть месяц.
«Нет, это не про рейтинги партий, - обнадежил он. – Я взял списки кандидатов и составил таблицу, в которую включил тех, кто когда-либо участвовал в выборах, не только в прошлых. Собрал все их результаты, выстроил…»
«Вот же тебе заняться нечем. Дальше не надо, умоляю!» - оборвал я обещавший затянуться разговор, извиняя свои плохие манеры тем, что мой приятель не сам проделал эту титаническую работу, а с помощью ИИ.

Разумеется, чем ближе выборы, тем больше таких разговоров вокруг о том, кого, скорее всего, выберут и что Нарва в результате получит на следующие четыре года. Все это прогнозирование, на что бы оно ни опиралось, моментально вызывает невыносимую скуку, переходящую в отчаяние, поскольку компания предсказателей большая; всем, есть что сказать, а бессмысленная и беспощадная беседа обещает быть долгой.
Терпения не хватает всегда. Захватываю инициативу и с воображаемой трибуны стараюсь донести главное сообщение – итоги выборов на этот раз предсказать просто невозможно, не надо даже пытаться.
Поделюсь своими соображениями, расположив по степени важности, от ключевых, принципиальных, к тем, что по отдельности могут показаться не очень существенными, но вкупе дают понимание, что с прогнозом по нарвским выборам справился бы разве что Нострадамус.
Итак – по порядку.

Избиратель неизвестен и непредсказуем

Наиважнейшее. Мы не знаем избирателя (скажем так – обобщенно), который решит, кому из кандидатов суждено стать депутатами. То есть не знаем абсолютно.
До сих пор всякие нарвские выборы «делали» люди в возрасте 60+, согласно статистике составлявшие большинство проголосовавших избирателей. Теперь из всей массы активных нарвских избирателей (тех, кто не просто обладает правом голосовать, а реализует его на выборах) мы должны вычесть лишенных голоса граждан России.
Именно среди самых активных нарвских избирателей – горожан пенсионного и предпенсионного возраста – граждан России больше всего.
Граждан РФ среди 52 тысяч нарвитян – 18 тысяч, а с правом голоса - 15 тысяч. И это точно была не треть активных, фактических избирателей, а намного больше. Именно среди самых активных нарвских избирателей – горожан пенсионного и предпенсионного возраста – граждан России больше всего. Какую долю от проголосовавших они всякий раз составляли? Мы этого не знаем и не узнаем, так как гражданство голосующего не фиксируется, но вряд ли можно сомневаться в том, что эта доля была потрясающей (выражусь вот так, оценочно, по моим ощущениям – максимально точным словом).
В остальных всегда ранее активных избирателях мы также не можем быть уверенными, так как многие еще четыре года назад «горевшие выборами» избиратели, топившие в соцсетях за тех или других, что называется перегорели, разочаровались во всем и вся. А что говорить о тех, кто ходил голосовать раньше, но с умеренным чувством? Чего от них ждать?

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

