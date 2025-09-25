Назад 25.09.25, 07:00 Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку На выборах в Кохтла-Ярве главными соперниками, видимо, станут Центристская партия и избирательный союз Restart Kohtla-Järve: у них самые сильные списки кандидатов как по количеству, так и по известности и опыту. Выставила здесь свой самый большой по стране список и партия Koos.

Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.

Всего в избирательных списках Кохтла-Ярве 151 человек, но лишь 12 кандидатов при регистрации в избиркоме указали, что являются руководителями фирм. Почти все эти фирмы – микропредприятия. Можно уверенно предполагать, что исход выборов будет зависеть, прежде всего, не от предпринимателей, а от опытных политиков, которых много в списках ЦП и Restart.

Соцдемы с прошлых выборов потеряли двух известных политиков (они ушли к центристам) и, в целом, составили список почти без политических звезд. Шанс попасть в горсобрание имеет и список партии Koos, в котором за симпатии избирателей поборются популярные блогеры. На данный момент рейтинги предвещают этой партии в Кохтла-Ярве два мандата.

При этом сам состав избирателей в Кохтла-Ярве изменился из-за лишения граждан РФ права голоса, но не так сильно, как в соседних городах.

Владелец строительной фирмы Rijur Юри Виллерс не впервые участвует в выборах в списке соцдемов. В этот раз он хотел отказаться, но его переубедили. «Я третий раз иду по этому списку из-за Эдуарда Одинца. Я всегда оказывал ему ту помощь, которая была в моих силах. И сейчас он попросил меня участвовать, поэтому я и участвую, но, видимо, последний раз – мне 62 года уже, надо, чтобы шли молодые. Я пытаюсь как-то привлечь своих молодых знакомых бизнесменов, строителей, агитирую их голосовать за социал-демократов», – рассказал он ДВ.

По словам Виллерса, бывает, что в предложениях партии ему что-то не нравится, но в целом он всегда поддерживал социал-демократов.

Владелец мебельного магазина (OÜ Permanent) Александр Барконов впервые участвует в выборах. Он рассказал, что центристы для него ближе других партий, поэтому он баллотируется с ними.

«Попробую участвовать в жизни города, чтобы сделать его лучше», – сказал он.

Трубочист Маргус Лутть идет на выборы в составе избирательного союза Restart Kohtla-Järve, для него это первая попытка стать депутатом. По его словам, в городе ничего нового не делается, и новым предприятиям, которые хотели бы прийти в Кохтла-Ярве, городские власти мешают.

«Я вижу, что они более перспективные, молодые и амбициозные», – объяснил Лутть, почему присоединился именно к списку Restart.

Хотелось бы попробовать хоть что-то улучшить, хотя бы чуть-чуть повысить уровень жизни людей, помочь им. Может быть, в горсобрании у меня откроется больше возможностей делать это. Хотелось бы, чтобы у меня появилась такая волшебная палочка. Игорь Горталов бизнесмен, независимый кандидат

Игорь Горталов зарабатывает на жизнь как строитель, но владеет и компанией Goorel – это небольшая пекарня и киоск с выпечкой и гамбургерами, который работает только летом. По его словам, сейчас для бизнеса трудное время, покупательная способность людей падает.

«Хотелось бы попробовать хоть что-то улучшить, хотя бы чуть-чуть повысить уровень жизни людей, помочь им. Может быть, в горсобрании у меня откроется больше возможностей делать это. Хотелось бы, чтобы у меня появилась такая волшебная палочка», – сказал Горталов.

Независимым кандидатом он решил стать, потому что не доверяет партиям и не хочет вступать в какую-либо из них, приспосабливаясь к их внутреннему укладу.

Несколько коалиций за два года

Прошлые выборы в Кохтла-Ярве выиграла Центристская партия, которая, однако, при этом утратила единоличное большинство в горсобрании и впервые почти за четверть века на некоторое время оказалась в оппозиции.

Издание « Северное побережье» опубликовало своеобразную хронологию, в которой перечислены 19 значимых политических событий – рождение и распад коалиций, скандалы, назначение и снятие с должности мэров, вице-мэров, руководства горсобрания. Все это происходило с момента оглашения результатов прошлых выборов осенью 2021 года и до осени 2023 года, когда ситуация стабилизировалась.

В кресле мэра Кохтла-Ярве за это время побывали Тоомас Наэль, Вирве Линдер и Хенри Казело – последний является членом Социал-демократической партии и руководит городом уже почти два года. Между соцдемами и центристами в Кохтла-Ярве подписан коалиционный договор. Но на предстоящих выборах 19 октября они будут соперниками.

Электорат изменился, но не кардинально Согласно переписи населения , по данным на конец 2021 года из всех жителей Кохтла-Ярве 40,8% – граждане Эстонии, 18,3% – обладатели серых паспортов, которые в последний раз могут голосовать на выборах, а 22,8% – российские граждане, которые впервые не имеют права голосовать. То есть, право голоса в Кохтла-Ярве потерял заметно меньший процент населения, чем в Нарве (34,7%), и почти вдвое меньший, чем в Силламяэ (40,2%).

Три бывших мэра, два бывших противника и админресурс

Центристы во главе с председателем горсобрания Сергеем Лопиным собрали список из 51 человека, среди которых особенно много действующих политиков, есть сотрудники управы, а также руководители и работники городских учреждений и предприятий. Кроме них в списке есть предприниматели и довольно много пенсионеров.

В этот раз только на пятом месте в списке ЦП разместился местный политический тяжеловес Валерий Корб, который в разные годы был членом Рийгикогу, дважды был председателем горсобрания и трижды – мэром Кохтла-Ярве.

Возвращается в политику Евгений Соловьев, который тоже был мэром Кохтла-Ярве, но почти десять лет назад покинул пост и вообще политику, поскольку был осужден за коррупционные преступления и приговорен к пяти годам условно. При регистрации кандидатом своим местом работы он указал коммунальную фирму N&V, созданную ныне покойным Николаем Осипенко.

Есть в списке центристов и третий бывший мэр города Тоомас Наэль, и Рийна Иванова, которая была в разное время председателем горсобрания и вице-мэром. Нынешние вице-мэры Александр Кейвабу и Эвелин Данилов также баллотируются по центристскому списку.

Кроме того, в ту же партию перешли несколько ее бывших противников, в том числе Сергей Бучинский и Елена Мутонен, которые прошлый раз баллотировались от соцдемов и остро критиковали центристов.

Лебедь, рак и щука перезапускают Кохтла-Ярве

Сильный список из 45 человек, среди которых известные в городе люди, выставил избирательный союз Restart Kohtla-Järve.

Этот избирательный союз под руководством Янека Пахка, как и на прошлых выборах, выступает против застоя и непрозрачности власти в Кохтла-Ярве. Его участники в основном беспартийные, но есть также члены Партии реформ, «Ээсти 200», EKRE, «Отечества» и Социал-демократической партии.

Restart был одним из участников коалиции четырех, которая в 2021 году прервала многолетнее правление центристов, но развалилась буквально через пару недель, начав двухлетний период турбулентности в городской политике.

Сейчас второй номер в списке Restart – бывший центрист и бывший вице-мэр Денис Вершинин, а третий – Вирве Линдер из «Отечества», которая в прошлый раз также баллотировалась в составе Restart и около 10 месяцев занимала пост мэра Кохтла-Ярве. Реформист Эрик Сечков, который был вице-мэром в управе Линдер, также баллотируется в списке Restart.

Из известных политиков в него также вошли действующие депутаты и руководители двух крупнейших учебных заведений региона – Хендрик Агур из Ида-Вируского центра профобразования и Маре Роозилехт из Вируского колледжа TalTech. Также в списке лидер Профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова.

Два известных политика и два пиарщика

Социал-демократическая партия Эстонии представила список из 25 кандидатов во главе с председателем горсобрания Эдуардом Одинцом. На втором месте в списке действующий мэр города Хенри Казело. Других известных политиков в списке соцдемов нет, и на данный момент они рискуют потерять семь мандатов.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело (СДП) возглавил город после бурного периода, когда власть менялась несколько раз. Теперь на выборах среди его соперников – сразу четыре бывших мэра.

В нем особенно много работников детских и образовательных учреждений. Примечательно, что в этом списке баллотируются сразу два PR-специалиста: Михаил Таммеару из городской управы и специалист по коммуникации самой Социал-демократической партии Марк Герасименко.

«Вместе» в большой компании

В списке партии Koos в Кохтла-Ярве – 22 кандидата, это самый большой список Koos в Эстонии. По роду занятий в нем чаще всего встречаются безработные и рабочие промышленности и сланцевой отрасли.

Политиков с опытом в списке Koos нет, но есть активисты и блогеры, чьи посты и видео в соцсетях собирают много просмотров, – это Кирилл Кыпп и сам лидер списка Маргус Лийва, у которого почти 10 000 подписчиков в TikTok. Сейчас рейтинг Koos в Кохтла-Ярве составляет 9%.

Кроме четырех главных политических сил, за власть в Кохтла-Ярве также поборются кандидаты от EKRE (5 человек во главе с Леаной Круузе), от «Отечества» (единственный кандидат Ольга Андреева) и два независимых кандидата – Артур Скучас и уже упомянутый Игорь Горталов.

Судя по последнему опросу Norstat, выборы с большим перевесом выиграют центристы – на данный момент их поддержка составляет 51%.