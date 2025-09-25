Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,05%291,52
  • OMX Riga−0,39%907,1
  • OMX Tallinn−0,1%1 949,89
  • OMX Vilnius0,04%1 236,64
  • S&P 500−0,28%6 637,97
  • DOW 30−0,37%46 121,28
  • Nasdaq −0,33%22 497,86
  • FTSE 1000,29%9 250,43
  • Nikkei 2250,25%45 744,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,32
  • 25.09.25, 07:00

Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку

На выборах в Кохтла-Ярве главными соперниками, видимо, станут Центристская партия и избирательный союз Restart Kohtla-Järve: у них самые сильные списки кандидатов как по количеству, так и по известности и опыту. Выставила здесь свой самый большой по стране список и партия Koos.
Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.
  Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.
  • Foto: Николай Андреев
Всего в избирательных списках Кохтла-Ярве 151 человек, но лишь 12 кандидатов при регистрации в избиркоме указали, что являются руководителями фирм. Почти все эти фирмы – микропредприятия. Можно уверенно предполагать, что исход выборов будет зависеть, прежде всего, не от предпринимателей, а от опытных политиков, которых много в списках ЦП и Restart.
Соцдемы с прошлых выборов потеряли двух известных политиков (они ушли к центристам) и, в целом, составили список почти без политических звезд. Шанс попасть в горсобрание имеет и список партии Koos, в котором за симпатии избирателей поборются популярные блогеры. На данный момент рейтинги предвещают этой партии в Кохтла-Ярве два мандата.
При этом сам состав избирателей в Кохтла-Ярве изменился из-за лишения граждан РФ права голоса, но не так сильно, как в соседних городах.

Из бизнеса в политику идут немногие

Среди компаний, руководители которых участвуют в выборах, выделяется Karell Kiirabi – частная скорая помощь, в которой более 300 сотрудников по всей Эстонии. Член ее правления Иветта Саккарт, которая отвечает за ида-вируское отделение компании, баллотируется в списке центристов. Сейчас она также является членом горсобрания и председателем комиссии горсобрания по городскому имуществу и бюджету.
От муниципального предприятия OSK Grupp, которое обеспечивает отопление в небольших районах Кохтла-Ярве – Ору, Сомпа и Кукрузе, по центристскому списку баллотируются член правления Евгений Салтыков и председатель совета Сергей Бучинский.
В целом, с центристами идет большинство членов правления коммерческих предприятий, которые участвуют в выборах – семеро. Три предпринимателя есть в списке Restart, один у соцдемов и еще один баллотируется как независимый кандидат.
Все фирмы, которыми руководят кандидаты, за исключением Karell Kiirabi и OSK Grupp, – микропредприятия, насчитывающие не более четырех работников, а чаще всего владелец является в них единственным работником.

  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
  • 23.09.25, 12:32
Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников
  • KM
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
Поселок Сомпа в Кохтла-Ярве.
  • Поселок Сомпа в Кохтла-Ярве.
  • Foto: Николай Андреев
Владелец строительной фирмы Rijur Юри Виллерс не впервые участвует в выборах в списке соцдемов. В этот раз он хотел отказаться, но его переубедили. «Я третий раз иду по этому списку из-за Эдуарда Одинца. Я всегда оказывал ему ту помощь, которая была в моих силах. И сейчас он попросил меня участвовать, поэтому я и участвую, но, видимо, последний раз – мне 62 года уже, надо, чтобы шли молодые. Я пытаюсь как-то привлечь своих молодых знакомых бизнесменов, строителей, агитирую их голосовать за социал-демократов», – рассказал он ДВ.
По словам Виллерса, бывает, что в предложениях партии ему что-то не нравится, но в целом он всегда поддерживал социал-демократов.
Владелец мебельного магазина (OÜ Permanent) Александр Барконов впервые участвует в выборах. Он рассказал, что центристы для него ближе других партий, поэтому он баллотируется с ними.
«Попробую участвовать в жизни города, чтобы сделать его лучше», – сказал он.

Трубочист Маргус Лутть идет на выборы в составе избирательного союза Restart Kohtla-Järve, для него это первая попытка стать депутатом. По его словам, в городе ничего нового не делается, и новым предприятиям, которые хотели бы прийти в Кохтла-Ярве, городские власти мешают.
«Я вижу, что они более перспективные, молодые и амбициозные», – объяснил Лутть, почему присоединился именно к списку Restart.
Хотелось бы попробовать хоть что-то улучшить, хотя бы чуть-чуть повысить уровень жизни людей, помочь им. Может быть, в горсобрании у меня откроется больше возможностей делать это. Хотелось бы, чтобы у меня появилась такая волшебная палочка.
Игорь Горталов
бизнесмен, независимый кандидат
Игорь Горталов зарабатывает на жизнь как строитель, но владеет и компанией Goorel – это небольшая пекарня и киоск с выпечкой и гамбургерами, который работает только летом. По его словам, сейчас для бизнеса трудное время, покупательная способность людей падает.
«Хотелось бы попробовать хоть что-то улучшить, хотя бы чуть-чуть повысить уровень жизни людей, помочь им. Может быть, в горсобрании у меня откроется больше возможностей делать это. Хотелось бы, чтобы у меня появилась такая волшебная палочка», – сказал Горталов.
Независимым кандидатом он решил стать, потому что не доверяет партиям и не хочет вступать в какую-либо из них, приспосабливаясь к их внутреннему укладу.
Здания в историческом центре Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото.
  • Здания в историческом центре Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото.
  • Foto: Николай Андреев

Несколько коалиций за два года

Прошлые выборы в Кохтла-Ярве выиграла Центристская партия, которая, однако, при этом утратила единоличное большинство в горсобрании и впервые почти за четверть века на некоторое время оказалась в оппозиции.
Издание «Северное побережье» опубликовало своеобразную хронологию, в которой перечислены 19 значимых политических событий – рождение и распад коалиций, скандалы, назначение и снятие с должности мэров, вице-мэров, руководства горсобрания. Все это происходило с момента оглашения результатов прошлых выборов осенью 2021 года и до осени 2023 года, когда ситуация стабилизировалась.
В кресле мэра Кохтла-Ярве за это время побывали Тоомас Наэль, Вирве Линдер и Хенри Казело – последний является членом Социал-демократической партии и руководит городом уже почти два года. Между соцдемами и центристами в Кохтла-Ярве подписан коалиционный договор. Но на предстоящих выборах 19 октября они будут соперниками.

Электорат изменился, но не кардинально
Согласно переписи населения, по данным на конец 2021 года из всех жителей Кохтла-Ярве 40,8% – граждане Эстонии, 18,3% – обладатели серых паспортов, которые в последний раз могут голосовать на выборах, а 22,8% – российские граждане, которые впервые не имеют права голосовать.
То есть, право голоса в Кохтла-Ярве потерял заметно меньший процент населения, чем в Нарве (34,7%), и почти вдвое меньший, чем в Силламяэ (40,2%).

Три бывших мэра, два бывших противника и админресурс

Центристы во главе с председателем горсобрания Сергеем Лопиным собрали список из 51 человека, среди которых особенно много действующих политиков, есть сотрудники управы, а также руководители и работники городских учреждений и предприятий. Кроме них в списке есть предприниматели и довольно много пенсионеров.
В этот раз только на пятом месте в списке ЦП разместился местный политический тяжеловес Валерий Корб, который в разные годы был членом Рийгикогу, дважды был председателем горсобрания и трижды – мэром Кохтла-Ярве.
Возвращается в политику Евгений Соловьев, который тоже был мэром Кохтла-Ярве, но почти десять лет назад покинул пост и вообще политику, поскольку был осужден за коррупционные преступления и приговорен к пяти годам условно. При регистрации кандидатом своим местом работы он указал коммунальную фирму N&V, созданную ныне покойным Николаем Осипенко.
Есть в списке центристов и третий бывший мэр города Тоомас Наэль, и Рийна Иванова, которая была в разное время председателем горсобрания и вице-мэром. Нынешние вице-мэры Александр Кейвабу и Эвелин Данилов также баллотируются по центристскому списку.
Кроме того, в ту же партию перешли несколько ее бывших противников, в том числе Сергей Бучинский и Елена Мутонен, которые прошлый раз баллотировались от соцдемов и остро критиковали центристов.

Лебедь, рак и щука перезапускают Кохтла-Ярве

Сильный список из 45 человек, среди которых известные в городе люди, выставил избирательный союз Restart Kohtla-Järve.
Этот избирательный союз под руководством Янека Пахка, как и на прошлых выборах, выступает против застоя и непрозрачности власти в Кохтла-Ярве. Его участники в основном беспартийные, но есть также члены Партии реформ, «Ээсти 200», EKRE, «Отечества» и Социал-демократической партии.
Restart был одним из участников коалиции четырех, которая в 2021 году прервала многолетнее правление центристов, но развалилась буквально через пару недель, начав двухлетний период турбулентности в городской политике.

Сейчас второй номер в списке Restart – бывший центрист и бывший вице-мэр Денис Вершинин, а третий – Вирве Линдер из «Отечества», которая в прошлый раз также баллотировалась в составе Restart и около 10 месяцев занимала пост мэра Кохтла-Ярве. Реформист Эрик Сечков, который был вице-мэром в управе Линдер, также баллотируется в списке Restart.
Из известных политиков в него также вошли действующие депутаты и руководители двух крупнейших учебных заведений региона – Хендрик Агур из Ида-Вируского центра профобразования и Маре Роозилехт из Вируского колледжа TalTech. Также в списке лидер Профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова.

Два известных политика и два пиарщика

Социал-демократическая партия Эстонии представила список из 25 кандидатов во главе с председателем горсобрания Эдуардом Одинцом. На втором месте в списке действующий мэр города Хенри Казело. Других известных политиков в списке соцдемов нет, и на данный момент они рискуют потерять семь мандатов.
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело (СДП) возглавил город после бурного периода, когда власть менялась несколько раз. Теперь на выборах среди его соперников – сразу четыре бывших мэра.
  • Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело (СДП) возглавил город после бурного периода, когда власть менялась несколько раз. Теперь на выборах среди его соперников – сразу четыре бывших мэра.
  • Foto: Николай Андреев
В нем особенно много работников детских и образовательных учреждений. Примечательно, что в этом списке баллотируются сразу два PR-специалиста: Михаил Таммеару из городской управы и специалист по коммуникации самой Социал-демократической партии Марк Герасименко.

«Вместе» в большой компании

В списке партии Koos в Кохтла-Ярве – 22 кандидата, это самый большой список Koos в Эстонии. По роду занятий в нем чаще всего встречаются безработные и рабочие промышленности и сланцевой отрасли.
Политиков с опытом в списке Koos нет, но есть активисты и блогеры, чьи посты и видео в соцсетях собирают много просмотров, – это Кирилл Кыпп и сам лидер списка Маргус Лийва, у которого почти 10 000 подписчиков в TikTok. Сейчас рейтинг Koos в Кохтла-Ярве составляет 9%.
Кроме четырех главных политических сил, за власть в Кохтла-Ярве также поборются кандидаты от EKRE (5 человек во главе с Леаной Круузе), от «Отечества» (единственный кандидат Ольга Андреева) и два независимых кандидата – Артур Скучас и уже упомянутый Игорь Горталов.
Судя по последнему опросу Norstat, выборы с большим перевесом выиграют центристы – на данный момент их поддержка составляет 51%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

