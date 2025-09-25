Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку

На выборах в Кохтла-Ярве главными соперниками, видимо, станут Центристская партия и избирательный союз Restart Kohtla-Järve: у них самые сильные списки кандидатов как по количеству, так и по известности и опыту. Выставила здесь свой самый большой по стране список и партия Koos.
- Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.
- Foto: Николай Андреев
Всего в избирательных списках Кохтла-Ярве 151 человек, но лишь 12 кандидатов при регистрации в избиркоме указали, что являются руководителями фирм. Почти все эти фирмы – микропредприятия. Можно уверенно предполагать, что исход выборов будет зависеть, прежде всего, не от предпринимателей, а от опытных политиков, которых много в списках ЦП и Restart.
Соцдемы с прошлых выборов потеряли двух известных политиков (они ушли к центристам) и, в целом, составили список почти без политических звезд. Шанс попасть в горсобрание имеет и список партии Koos, в котором за симпатии избирателей поборются популярные блогеры. На данный момент рейтинги предвещают этой партии в Кохтла-Ярве два мандата.
При этом сам состав избирателей в Кохтла-Ярве изменился из-за лишения граждан РФ права голоса, но не так сильно, как в соседних городах.
Статья продолжается после рекламы
Из бизнеса в политику идут немногие
Среди компаний, руководители которых участвуют в выборах, выделяется Karell Kiirabi – частная скорая помощь, в которой более 300 сотрудников по всей Эстонии. Член ее правления Иветта Саккарт
, которая отвечает за ида-вируское отделение компании, баллотируется в списке центристов. Сейчас она также является членом горсобрания и председателем комиссии горсобрания по городскому имуществу и бюджету.
От муниципального предприятия OSK Grupp, которое обеспечивает отопление в небольших районах Кохтла-Ярве – Ору, Сомпа и Кукрузе, по центристскому списку баллотируются член правления Евгений Салтыков и председатель совета Сергей Бучинский.
В целом, с центристами идет большинство членов правления коммерческих предприятий, которые участвуют в выборах – семеро. Три предпринимателя есть в списке Restart, один у соцдемов и еще один баллотируется как независимый кандидат.
Все фирмы, которыми руководят кандидаты, за исключением Karell Kiirabi и OSK Grupp, – микропредприятия, насчитывающие не более четырех работников, а чаще всего владелец является в них единственным работником.
- Поселок Сомпа в Кохтла-Ярве.
- Foto: Николай Андреев
Владелец строительной фирмы Rijur Юри Виллерс не впервые участвует в выборах в списке соцдемов. В этот раз он хотел отказаться, но его переубедили. «Я третий раз иду по этому списку из-за Эдуарда Одинца. Я всегда оказывал ему ту помощь, которая была в моих силах. И сейчас он попросил меня участвовать, поэтому я и участвую, но, видимо, последний раз – мне 62 года уже, надо, чтобы шли молодые. Я пытаюсь как-то привлечь своих молодых знакомых бизнесменов, строителей, агитирую их голосовать за социал-демократов», – рассказал он ДВ.
По словам Виллерса, бывает, что в предложениях партии ему что-то не нравится, но в целом он всегда поддерживал социал-демократов.
Владелец мебельного магазина (OÜ Permanent) Александр Барконов впервые участвует в выборах. Он рассказал, что центристы для него ближе других партий, поэтому он баллотируется с ними.
«Попробую участвовать в жизни города, чтобы сделать его лучше», – сказал он.
Статья продолжается после рекламы
Трубочист Маргус Лутть идет на выборы в составе избирательного союза Restart Kohtla-Järve, для него это первая попытка стать депутатом. По его словам, в городе ничего нового не делается, и новым предприятиям, которые хотели бы прийти в Кохтла-Ярве, городские власти мешают.
«Я вижу, что они более перспективные, молодые и амбициозные», – объяснил Лутть, почему присоединился именно к списку Restart.
Хотелось бы попробовать хоть что-то улучшить, хотя бы чуть-чуть повысить уровень жизни людей, помочь им. Может быть, в горсобрании у меня откроется больше возможностей делать это. Хотелось бы, чтобы у меня появилась такая волшебная палочка.
Игорь Горталов
бизнесмен, независимый кандидат
Игорь Горталов зарабатывает на жизнь как строитель, но владеет и компанией Goorel – это небольшая пекарня и киоск с выпечкой и гамбургерами, который работает только летом. По его словам, сейчас для бизнеса трудное время, покупательная способность людей падает.
«Хотелось бы попробовать хоть что-то улучшить, хотя бы чуть-чуть повысить уровень жизни людей, помочь им. Может быть, в горсобрании у меня откроется больше возможностей делать это. Хотелось бы, чтобы у меня появилась такая волшебная палочка», – сказал Горталов.
Независимым кандидатом он решил стать, потому что не доверяет партиям и не хочет вступать в какую-либо из них, приспосабливаясь к их внутреннему укладу.
- Здания в историческом центре Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото.
- Foto: Николай Андреев
Несколько коалиций за два года
Прошлые выборы в Кохтла-Ярве выиграла Центристская партия, которая, однако, при этом утратила единоличное большинство в горсобрании и впервые почти за четверть века на некоторое время оказалась в оппозиции.
Издание «Северное побережье»
опубликовало своеобразную хронологию, в которой перечислены 19 значимых политических событий – рождение и распад коалиций, скандалы, назначение и снятие с должности мэров, вице-мэров, руководства горсобрания. Все это происходило с момента оглашения результатов прошлых выборов осенью 2021 года и до осени 2023 года, когда ситуация стабилизировалась.
В кресле мэра Кохтла-Ярве за это время побывали Тоомас Наэль, Вирве Линдер и Хенри Казело – последний является членом Социал-демократической партии и руководит городом уже почти два года. Между соцдемами и центристами в Кохтла-Ярве подписан коалиционный договор. Но на предстоящих выборах 19 октября они будут соперниками.
Статья продолжается после рекламы
Электорат изменился, но не кардинально
Согласно переписи населения
, по данным на конец 2021 года из всех жителей Кохтла-Ярве 40,8% – граждане Эстонии, 18,3% – обладатели серых паспортов, которые в последний раз могут голосовать на выборах, а 22,8% – российские граждане, которые впервые не имеют права голосовать.
То есть, право голоса в Кохтла-Ярве потерял заметно меньший процент населения, чем в Нарве (34,7%), и почти вдвое меньший, чем в Силламяэ (40,2%).
Три бывших мэра, два бывших противника и админресурс
Центристы во главе с председателем горсобрания Сергеем Лопиным собрали список из 51 человека, среди которых особенно много действующих политиков, есть сотрудники управы, а также руководители и работники городских учреждений и предприятий. Кроме них в списке есть предприниматели и довольно много пенсионеров.
В этот раз только на пятом месте в списке ЦП разместился местный политический тяжеловес Валерий Корб, который в разные годы был членом Рийгикогу, дважды был председателем горсобрания и трижды – мэром
Кохтла-Ярве.
Возвращается в политику Евгений Соловьев, который тоже был мэром Кохтла-Ярве, но почти десять лет назад покинул пост и вообще политику, поскольку был осужден за коррупционные преступления и приговорен к пяти годам условно. При регистрации кандидатом своим местом работы он указал коммунальную фирму N&V, созданную ныне покойным Николаем Осипенко.
Есть в списке центристов и третий бывший мэр города Тоомас Наэль, и Рийна Иванова, которая была в разное время председателем горсобрания и вице-мэром. Нынешние вице-мэры Александр Кейвабу и Эвелин Данилов также баллотируются по центристскому списку.
Кроме того, в ту же партию перешли несколько ее бывших противников, в том числе Сергей Бучинский и Елена Мутонен, которые прошлый раз баллотировались от соцдемов и остро критиковали центристов.
Лебедь, рак и щука перезапускают Кохтла-Ярве
Сильный список из 45 человек, среди которых известные в городе люди, выставил избирательный союз Restart Kohtla-Järve.
Этот избирательный союз под руководством Янека Пахка, как и на прошлых выборах, выступает против застоя и непрозрачности власти в Кохтла-Ярве. Его участники в основном беспартийные, но есть также члены Партии реформ, «Ээсти 200», EKRE, «Отечества» и Социал-демократической партии.
Restart был одним из участников коалиции четырех, которая в 2021 году прервала многолетнее правление центристов, но развалилась буквально через пару недель, начав двухлетний период турбулентности в городской политике.
Статья продолжается после рекламы
Сейчас второй номер в списке Restart – бывший центрист и бывший вице-мэр Денис Вершинин, а третий – Вирве Линдер из «Отечества», которая в прошлый раз также баллотировалась в составе Restart и около 10 месяцев занимала пост мэра Кохтла-Ярве. Реформист Эрик Сечков, который был вице-мэром в управе Линдер, также баллотируется в списке Restart.
Из известных политиков в него также вошли действующие депутаты и руководители двух крупнейших учебных заведений региона – Хендрик Агур из Ида-Вируского центра профобразования и Маре Роозилехт из Вируского колледжа TalTech. Также в списке лидер Профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова.
Два известных политика и два пиарщика
Социал-демократическая партия Эстонии представила список из 25 кандидатов во главе с председателем горсобрания Эдуардом Одинцом. На втором месте в списке действующий мэр города Хенри Казело. Других известных политиков в списке соцдемов нет, и на данный момент они рискуют потерять семь мандатов.
- Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело (СДП) возглавил город после бурного периода, когда власть менялась несколько раз. Теперь на выборах среди его соперников – сразу четыре бывших мэра.
- Foto: Николай Андреев
В нем особенно много работников детских и образовательных учреждений. Примечательно, что в этом списке баллотируются сразу два PR-специалиста: Михаил Таммеару из городской управы и специалист по коммуникации самой Социал-демократической партии Марк Герасименко.
«Вместе» в большой компании
В списке партии Koos в Кохтла-Ярве – 22 кандидата, это самый большой список Koos в Эстонии. По роду занятий в нем чаще всего встречаются безработные и рабочие промышленности и сланцевой отрасли.
Политиков с опытом в списке Koos нет, но есть активисты и блогеры, чьи посты и видео в соцсетях собирают много просмотров, – это Кирилл Кыпп и сам лидер списка Маргус Лийва, у которого почти 10 000 подписчиков в TikTok. Сейчас рейтинг Koos в Кохтла-Ярве составляет 9%.
Кроме четырех главных политических сил, за власть в Кохтла-Ярве также поборются кандидаты от EKRE (5 человек во главе с Леаной Круузе), от «Отечества» (единственный кандидат Ольга Андреева) и два независимых кандидата – Артур Скучас и уже упомянутый Игорь Горталов.
Судя по последнему опросу Norstat, выборы с большим перевесом выиграют центристы – на данный момент их поддержка составляет 51%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Имеющие право голоса жители волостей Йыхви и Тойла в Ида-Вирумаа на муниципальных выборах этой осенью будут выбирать общее волостное собрание. Самоуправления прошли долгий путь до объединения, которое в апреле было одобрено правительством Эстонии.
В Эстонии прекращено уголовное производство в отношении девяти подозреваемых по делу о коррупции во властных структурах Кохтла-Ярве, которое получило широкую огласку осенью 2022 года – после масштабного задержания ряда местных чиновников и политиков, передает rus.err.ee.
Призрак триумфа Центристской партии на октябрьских выборах настолько пугающе «простер совиные крыла», что социал-демократ Раймонд Кальюлайд как бы в шутку призывает в Таллинне «болеть за EKRE». Но поскольку в каждой шутке есть только доля шутки, призыв Кальюлайда держать кулаки за национал-консерваторов, которых его родная партия, казалось бы, на дух не переносит, выглядит не столь уж и шуточным, пишет политический обозреватель Эльконд Либман.
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.