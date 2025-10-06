Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,37%6 740,6
  • DOW 30−0,27%46 633,77
  • Nasdaq 0,71%22 941,12
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,34
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,37%6 740,6
  • DOW 30−0,27%46 633,77
  • Nasdaq 0,71%22 941,12
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,34
  • 06.10.25, 17:00

Milrem сокращает расходы, не исключены увольнения: «Обычный шаг после очень быстрого роста»

Разработчик беспилотных наземных транспортных средств Milrem Robotics намерен повысить эффективность деятельности, что может привести и к сокращению сотрудников. Одновременно компания объявила о заключении крупного контракта в Нидерландах.
Одна из самых известных эстонских компаний оборонной промышленности Milrem при поддержке Нидерландов направит в Украину более 150 беспилотных наземных машин THeMIS.
  • Одна из самых известных эстонских компаний оборонной промышленности Milrem при поддержке Нидерландов направит в Украину более 150 беспилотных наземных машин THeMIS.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
ТОП самых ценных технологических компаний Эстонии включает 30 фирм, чей среднегодовой рост составил 48%.
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
Снайперское оружие, с помпой закупленное для Эстонии, оказалось низкого качества, и всю партию пришлось отправить на заводской гарантийный ремонт.
Новости
  • 07.08.25, 14:48
Убытки Milrem достигли 10 млн евро. Компания готовится к взрывному росту
Операционный убыток разработчика беспилотных наземных транспортных средств Milrem в прошлом году превысил 10 млн евро, при этом в текущем году компания ожидает более чем трехкратный рост выручки.
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
Эстонская оборонная компания Milrem Robotics поставит в Украину крупнейшую на сегодняшний день партию беспилотных наземных транспортных средств (БНА) в рамках скоординированного пожертвования от государств Европейского Союза.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
2
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
3
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
4
Mнения
  • 04.10.25, 10:25
Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco
5
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
6
Биржа
  • 03.10.25, 19:07
Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором
Novaturas не направил уведомление на биржу

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 06.10.25, 19:33
Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
Новости
  • 06.10.25, 17:49
Топ-менеджер Bolt: есть подозрения, что электросамокаты используют в наркоторговле
Новости
  • 06.10.25, 17:00
Milrem сокращает расходы, не исключены увольнения: «Обычный шаг после очень быстрого роста»
Новости
  • 06.10.25, 16:32
НКО Slava Ukraini решила не подавать иск против Йоханны-Марии Лехтме
ТОП
  • 06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
Новости
  • 06.10.25, 14:11
Дефицит рабочих рук вытесняет эстонские промышленные предприятия с экспортных рынков
Новости
  • 06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов
Новости
  • 06.10.25, 12:23
В Эстонии не хватает электриков: «Нам очень нужны молодые специалисты»

Сейчас в фокусе

«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
В автоколлекции, расположенной в Тарту, помимо американских автомобилей, теперь представлено и множество транспортных средств советской эпохи.
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Йоэль Острат
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
Хенри Рыйгас, Йоханнес Тампере и Сильвер Кесккюла запускают новый стартап во время своей первой очной встречи в рамен-ресторане в Таллинне.
Новости
  • 05.10.25, 10:46
Стартап по борьбе с ИИ-мошенничеством привлек инвестиции от бизнес-ангелов
Фото иллюстративное.
Новости
  • 05.10.25, 09:59
Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена из-за воздушных шаров
Дополнено в 13.00
Среди причин роста биткоина и других криптоактивов называют, в том числе, политику США в отношении криптовалют, проводимую президентом Дональдом Трампом. 17 сентября в Вашингтоне в его честь временно установили статую, назвав Трампа «президентом биткоина».
Биржа
  • 05.10.25, 13:14
Цена биткоина достигла нового рекорда
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025