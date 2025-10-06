Milrem сокращает расходы, не исключены увольнения: «Обычный шаг после очень быстрого роста»
Разработчик беспилотных наземных транспортных средств Milrem Robotics намерен повысить эффективность деятельности, что может привести и к сокращению сотрудников. Одновременно компания объявила о заключении крупного контракта в Нидерландах.
Эстонская оборонная компания Milrem Robotics поставит в Украину крупнейшую на сегодняшний день партию беспилотных наземных транспортных средств (БНА) в рамках скоординированного пожертвования от государств Европейского Союза.