Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
Эстонская оборонная компания Milrem Robotics поставит в Украину крупнейшую на сегодняшний день партию беспилотных наземных транспортных средств (БНА) в рамках скоординированного пожертвования от государств Европейского Союза.
Самый известный продукт компании Milrem – наземное транспортное средство THeMIS.
Foto: Андрас Кралла
Поставка платформ THeMIS превосходит предыдущие поставки и обеспечит Вооруженные силы Украины гибкими и боеспособными роботизированными платформами, предназначенными для поддержки пехотных подразделений и повышения эффективности боевых действий.
