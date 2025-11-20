Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»

«Украина так сильна в дизайне, они на десять лет опережают Эстонию», – констатирует руководительница Visionest Institute Ану-Малль Наарит, помогающая свести вместе украинских и эстонских предпринимателей. О том, что выгодно закупать в Эстонии из Украины и наоборот, а также как справляться с украинской коррупцией, она рассказала в интервью ДВ накануне Цифрового бизнес-форума
.
- «Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину», – Ану-Малль Наарит.
- Foto: Visionest Insitute
Ану, удалось ли вам увидеть примеры удачного сотрудничества эстонских и украинских компаний?
Наша работа заключается в том, чтобы помочь украинским компаниям начать международное сотрудничество, наладить экспорт. Мы проводим различные виды тренингов, помогаем участникам понять, как написать экспортный бизнес-план, что делать дальше, чтобы расти устойчивыми темпами. За эти годы у нас было более 7000 участников в Украине, в основном из малых и средних компаний. Но иногда бывают и крупные.
Один из самых успешных выпускников нашей программы «Рабочая группа по восстановлению Украины» (Ukraine rebuilding task force) – когда мы поняли, что для строительных работ необходимы взаимные связи. Эстония действительно очень помогла, например, построить дома, детские сады, восстановить… но чтобы украинские и эстонские компании смогли вместе участвовать в гостендерах, им нужно найти друг друга.
Статья продолжается после рекламы
Visionest Institute, ранее известный как Turundusproff, более 27 лет работает в Эстонии на рынке обучения, рассказывая предпринимателям о тонкостях экспорта и маркетинга. Сама она при этом испытывает сложности – в 2024 году компания понесла убыток в размере 346 813 евро, что значительно хуже прибыли в 18 605 евро в 2023 году. Дело в том, что выручка упала, а расходы (в первую очередь, зарплаты) – выросли.
«В 2024 году Visionest Institute OÜ объединилась со своей дочерней компанией по обучению управленческих навыков Invicta OÜ. Реструктуризация компании и общая сложная ситуация на рынке образовательных услуг Эстонии негативно повлияли на финансовые результаты, и отчетный год завершился с убытком», – объясняет
сама компания. Среди ее клиентов – предприниматели из Германии и Украины. Также институт организует международную конференцию Tallinn Marketing Week.
Сначала появилась компания из Украины, которая всерьез заинтересовалась системой гостендеров. И мы позвонили в Эстонский союз производителей деревянных домов, спросив, как эстонские компании относятся к этому тендеру и может ли Союз порекомендовать кого-то, кто был бы заинтересован в участии и кому нужен украинский партнер. Нам ответили, что эстонцы изо всех сил пытаются найти хороших партнеров из Украины. И затем я сказала: «Хорошо, у меня здесь есть одна компания, которой я доверяю, потому что они были в нашей программе». Таким образом им удалось подать заявку и выиграть контракт на 2 миллиона евро.
В 2024 году украинская компания LLC Alexander & I совместно с KMT Prefab OÜ выиграла гостендер
в 1,97 млн евро на строительство домов в украинском Житомире для детей, оставшихся сиротами в результате войны.
Вы сказали, что обучаете украинцев экспорту. Что им выгодно сегодня везти к нам в Эстонию? Можно предположить, что, в частности, сладости Roshen, они продаются практически везде.
Возможно, Roshen – это не лучший пример украинского экспорта: из-за связи компании с бывшим президентом Украины она стоит немного особняком. Но да, безусловно, это все пищевые продукты. Украина – большая сельскохозяйственная страна, и она поставляет как сельхозпродукты, так произведенные из них продукты питания уже с добавленной стоимостью.
Еще одна сильная сторона Украины – текстиль. Например, мы работали с компанией Легка Хода
, которые делают колготки и носки (Ану показывает носки с принтом «Visionest Institute»
). Это небольшая современная фабрика, они пытаются работать с различными материалами, пряжами. Много инвестировали в оборудование. Это то, чего у нас в Эстонии почти нет, – текстильная промышленность. В Украине текстиль – это действительно их компетенция, там есть фабрики, швеи, специалисты, которые работали и учились в западных компаниях.
Металлообработка также может заинтересовать. У нас есть один из участников, которому пришлось уехать из оккупированного Мариуполя, и он продолжает работать с крупными изготовителями стали, которые сохранились в других областях. Они поставляют в Эстонию продукцию для судостроительной промышленности.
Кроме того, машиностроение. Из Украины экспортируют различные типы приборов. Например, у нас проходила обучение компания, производящая дозиметры. Не могу назвать их мировыми лидерами, но у Украины сильные позиции в этом секторе, определенно, по историческим причинам.
Но также это и косметика, кухонная утварь, кастрюли и сковороды, гладильные доски. Многого из этого в Эстонии просто не производят.
И, конечно, мода и дизайн, Украина так сильна в дизайне, они на десять лет опережают Эстонию с нашим довольно консервативным пониманием здесь. Так что они действительно могли бы украсить любую компанию.
Статья продолжается после рекламы
Работа эстонских компаний в Украине сейчас – это бизнес или скорее благотворительность? Заработать можно только на госконтрактах или в частных секторах тоже?
Это зависит от сектора. Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину, чтобы протестировать все, что они разрабатывают, чтобы понять, действительно ли то, что они разрабатывают здесь, нужно на передовой. И тогда возможно и вести бизнес вместе с украинскими компаниями, и продавать на международном уровне.
Еще один сектор, где у эстонцев много возможностей как с государственной поддержкой, так и частным образом, – это все, что связано с IT. Например, Nortal, которая уже после полномасштабного вторжения купила компанию Skelia
с офисами в Украине. И не думаю, что это была благотворительность – они делают бизнес.
Что вы думаете о коррупции в Украине? В последнее время эта тема опять на повестке из-за скандала в энергетике. Коррупция – это проблема для украинских компаний, например, в Житомирской области, и для эстонских компаний, которые хотят вести там бизнес?
Коррупция – это всегда то, о чем мы, приезжающие из Эстонии, должны помнить. Для нас это непривычно, для украинцев – это естественно настолько, что они даже не замечают, что это коррупция. Мы всегда предупреждаем о системе откатов. Вы должны понимать, какова настоящая рыночная цена, за сколько вам предлагают что-то купить или продать и кому пойдет откат за сделку. Просто надо быть очень внимательным – у кого вы покупаете и не переплачиваете ли. А если вы продавец, то не оказались ли вы втянуты в преступную схему. Откаты часто умножают стоимость контрактов.
Стало ли хуже в плане коррупции за годы войны?
Не думаю. Точнее, все больше людей в Украине доказывают, что ведут честный бизнес, они хотят интегрироваться в западное бизнес-сообщество и убедить, что не коррумпированы. Большие скандалы, как тот, который развивается сейчас, находятся на государственном уровне, на уровне чиновников.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
IT-компания Nortal приобрела бизнес своего давнего партнера – американской фирмы Accela – на Ближнем Востоке. Ожидается, что в результате сделки оборот эстонской компании вырастет на 4-6 млн евро.
Лидеру ТОПа ИТ-компаний удалось удержаться на вершине уже второй год подряд, пишет портал ITUudised.ee.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.