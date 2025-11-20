Назад 20.11.25, 16:42 Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов» «Украина так сильна в дизайне, они на десять лет опережают Эстонию», – констатирует руководительница Visionest Institute Ану-Малль Наарит, помогающая свести вместе украинских и эстонских предпринимателей. О том, что выгодно закупать в Эстонии из Украины и наоборот, а также как справляться с украинской коррупцией, она рассказала в интервью ДВ накануне Цифрового бизнес-форума

«Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину», – Ану-Малль Наарит.

Foto: Visionest Insitute

Ану, удалось ли вам увидеть примеры удачного сотрудничества эстонских и украинских компаний?

Наша работа заключается в том, чтобы помочь украинским компаниям начать международное сотрудничество, наладить экспорт. Мы проводим различные виды тренингов, помогаем участникам понять, как написать экспортный бизнес-план, что делать дальше, чтобы расти устойчивыми темпами. За эти годы у нас было более 7000 участников в Украине, в основном из малых и средних компаний. Но иногда бывают и крупные.

Один из самых успешных выпускников нашей программы «Рабочая группа по восстановлению Украины» (Ukraine rebuilding task force) – когда мы поняли, что для строительных работ необходимы взаимные связи. Эстония действительно очень помогла, например, построить дома, детские сады, восстановить… но чтобы украинские и эстонские компании смогли вместе участвовать в гостендерах, им нужно найти друг друга.

Работа эстонских компаний в Украине сейчас – это бизнес или скорее благотворительность? Заработать можно только на госконтрактах или в частных секторах тоже?

Это зависит от сектора. Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину, чтобы протестировать все, что они разрабатывают, чтобы понять, действительно ли то, что они разрабатывают здесь, нужно на передовой. И тогда возможно и вести бизнес вместе с украинскими компаниями, и продавать на международном уровне.

Еще один сектор, где у эстонцев много возможностей как с государственной поддержкой, так и частным образом, – это все, что связано с IT. Например, Nortal, которая уже после полномасштабного вторжения купила компанию Skelia с офисами в Украине. И не думаю, что это была благотворительность – они делают бизнес.

Что вы думаете о коррупции в Украине? В последнее время эта тема опять на повестке из-за скандала в энергетике. Коррупция – это проблема для украинских компаний, например, в Житомирской области, и для эстонских компаний, которые хотят вести там бизнес?

Коррупция – это всегда то, о чем мы, приезжающие из Эстонии, должны помнить. Для нас это непривычно, для украинцев – это естественно настолько, что они даже не замечают, что это коррупция. Мы всегда предупреждаем о системе откатов. Вы должны понимать, какова настоящая рыночная цена, за сколько вам предлагают что-то купить или продать и кому пойдет откат за сделку. Просто надо быть очень внимательным – у кого вы покупаете и не переплачиваете ли. А если вы продавец, то не оказались ли вы втянуты в преступную схему. Откаты часто умножают стоимость контрактов.

Стало ли хуже в плане коррупции за годы войны?

Не думаю. Точнее, все больше людей в Украине доказывают, что ведут честный бизнес, они хотят интегрироваться в западное бизнес-сообщество и убедить, что не коррумпированы. Большие скандалы, как тот, который развивается сейчас, находятся на государственном уровне, на уровне чиновников.