Эмиссия облигаций девелопера недвижимости была полностью размещена досрочно

Крупнейшие совладельцы промышленного концерна BLRT Игорь и Марк Берманы планируют в течение двух лет запустить проект реконструкции здания бывшего военного комиссариата Таллинна на Нарвском шоссе, 8 в коммерческую недвижимость. Но проект будет обставлен большим числом ограничений.
Эстонская компания по развитию недвижимости Endover сообщила об успешном закрытом выпуске облигаций. Общая сумма эмиссии – 8,8 миллиона евро. Процентная ставка по двухлетним облигациям составила 9% плюс 3-месячная ставка Euribor.
Пыхья-Таллинн стремительно набирает популярность. Бывшие заводы вдоль улицы Копли превращаются в коммерческие и жилые пространства, а переезд в район крупнейшего офиса Wise придал процессу новый импульс. Но арендные ставки растут быстрее, чем поток клиентов, говорит местная ресторатор – и даже 2200 сотрудников Wise пока не переломили ситуацию.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.