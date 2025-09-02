Деловые ведомости
  • 02.09.25, 17:15

Эмиссия облигаций девелопера недвижимости была полностью размещена досрочно

Девелопер недвижимости Endover сообщил об успешном завершении программы выпуска облигаций, общий объем которой составил 14 миллионов евро.
Предложение отличалось конкретной и четкой структурой – выпуск был связан с одним определенным проектом развития и обеспечен ипотекой первой очереди.
  • Foto: Kaupo Kalda
На последнем этапе было привлечено 3,8 млн евро за два дня, сообщила компания.
