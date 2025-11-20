Клиенты JMV увязли в налоговой каше

Компания JMV, завозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, вела ожесточенные споры с Налоговым департаментом, который в итоге постановил, что фирма должна государству более миллиона евро.
Foto: Andras Kralla
Один пообщавшийся с Äripäev предприниматель недоумевает, почему он должен разбираться со счетами, появившимися из ниоткуда — тем более что они уже давно оплачены, а договор с JMV завершен.
Налоговый департамент требует от дочерней фирмы JMV крупную сумму, но с самой компании, оказавшейся в долгах, уже нечего взыскать. Поэтому налоговики планируют выпотрошить кошельки ее бывших руководителей – Яака Лайксоо и Вирго Веймана.
Крупный предприниматель Андрес Сонн заявил в ответ на статьи Äripäev, что никак не связан с автомобильным бизнесом JMV, и что его доля в Coop Pank никак не помогла получить финансирование для чешской автомобильной схемы.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.