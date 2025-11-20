Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%291,52
  • OMX Riga0,06%926,65
  • OMX Tallinn0,11%1 909,27
  • OMX Vilnius0,23%1 273,99
  • S&P 5000,38%6 642,16
  • DOW 300,1%46 138,77
  • Nasdaq 0,59%22 564,23
  • FTSE 1000,63%9 567,55
  • Nikkei 2252,65%49 823,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%92,59
  20.11.25, 08:39

Клиенты JMV увязли в налоговой каше

Клиенты JMV оказались в ситуации полной налоговой неразберихи: им приходится задним числом исправлять декларации и доплачивать НСО — при этом не факт, что они смогут этот НСО вернуть.
Компания JMV, завозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, вела ожесточенные споры с Налоговым департаментом, который в итоге постановил, что фирма должна государству более миллиона евро.
  • Компания JMV, завозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, вела ожесточенные споры с Налоговым департаментом, который в итоге постановил, что фирма должна государству более миллиона евро.
  • Foto: Andras Kralla
Один пообщавшийся с Äripäev предприниматель недоумевает, почему он должен разбираться со счетами, появившимися из ниоткуда — тем более что они уже давно оплачены, а договор с JMV завершен.
Новости
  17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
Налоговый департамент требует от дочерней фирмы JMV крупную сумму, но с самой компании, оказавшейся в долгах, уже нечего взыскать. Поэтому налоговики планируют выпотрошить кошельки ее бывших руководителей – Яака Лайксоо и Вирго Веймана.
Новости
  29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Банк, расторгнувший договор с JMV, которая прославилась сомнительным бизнесом на чешских автомобилях, требует у компании вернуть машины.
Новости
  29.07.25, 14:24
Андрес Сонн требует удалить статьи Äripäev: «Я не влияю на решения Coop Pank»
Крупный предприниматель Андрес Сонн заявил в ответ на статьи Äripäev, что никак не связан с автомобильным бизнесом JMV, и что его доля в Coop Pank никак не помогла получить финансирование для чешской автомобильной схемы.
Эпицентр
  17.07.25, 13:20
Утечка банковской переписки: по просьбе таинственного акционера Coop искал деньги для чешской автомобильной схемы
Утечка внутренней банковской переписки показывает, как сотрудники Coop Pank искали возможности выполнить желание акционера банка Андреса Сонна о финансировании чешской автомобильной схемы JMV.
  17.11.25, 12:23
1
Новости
  14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
3
Подсказка
  18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
4
Биржа
  18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
5
Новости
  17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
6
Эпицентр
  19.11.25, 08:55
Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию

Новости
  20.11.25, 11:02
Индекс цен производителей промышленной продукции повысился на 0,6%
Биржа
  20.11.25, 10:14
Nvidia превзошла ожидания и повысила прогноз
Новости
  20.11.25, 09:58
СМИ: Келлог уйдет с поста спецпредставителя по Украине
Новости
  20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
Подсказка
  20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Новости
  19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
Новости
  19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
Новости
  19.11.25, 17:08
Рийгикогу узаконил соглашения о гибком рабочем графике

Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Подсказка
  18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
С 2022 года стало ясно, что крупная платформа коллективных инвестиций в медицинскую коноплю JuicyFields на самом деле является пирамидой. История превратилась в настоящий триллер. Фото иллюстративное.
Эпицентр
  19.11.25, 08:55
Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию
Адвокат Айвар Пихлак (слева) и Дмитрий Орлов (справа) изначально не были заинтересованы в заключении сделки, поскольку Орлов не считает себя виновным. Тем не менее прокурор попросил провести с Орловым беседу.
Новости
  19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
«Если получаешь предложение или сам видишь что-то интересное, то у тебя два варианта: либо ты берешь и рискуешь, либо остаешься там, где ты есть», – говорит глава Arco Vara Кристина Мустонен.
Биржа
  18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
До мая этого года Роберт Лауд возглавлял девелоперскую компанию Endover.
Новости
  18.11.25, 16:45
Бывший глава Endover запускает кредитный бизнес: он нацелен на компании, которым отказали банки
Предприниматель, член партии «Отечество» и ее крупный спонсор Парвел Пруунсильд еще в 2023 году потребовал от Каи Каллас опровержения недостоверных фактов. Однако тогда Каллас с этим не согласилась, вследствие чего в 2023 году соответствующее требование было предъявлено бывшему премьер‑министру официально.
Новости
  18.11.25, 10:32
Крупный предприниматель обвиняет Каю Каллас в клевете и требует опровержения
Адвокат Пруунсильда: извинение могло бы состояться в Европейской комиссии
