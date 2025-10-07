Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%292,52
  • OMX Riga0,23%910,16
  • OMX Tallinn−0,08%1 949,09
  • OMX Vilnius0,7%1 252,45
  • S&P 5000,36%6 740,28
  • DOW 30−0,14%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 1000,21%9 499,41
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,66
  07.10.25, 09:36

Финляндия намерена ввести пошлины на весь импорт из России

Финляндия и Польша едины в непоколебимой поддержке Украины, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен на конференции в Варшаве. Она сообщила, что Хельсинки намерены ввести пошлины на все товары из РФ, передает DW.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
  • Foto: Scanpix
Финляндия намерена обложить пошлинами все товары, импортируемые из России. Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в понедельник, 6 октября, после встречи в Варшаве с главой МИД Польши Радославом Сикорским на полях Варшавской конференции по человеческому измерению.
«Мы должны ясно понимать стоящие перед нами вызовы, – написала Валтонен в тот же день в своем микроблоге X. – Агрессивная война России против Украины – это не только вопиющее нарушение международного права, но и посягательство на принципы, лежащие в основе Хельсинкского заключительного акта. Это прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины и грубое отвержение норм, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе. Принудительные депортации, атаки на мирных жителей и военные преступления – это не просто нарушения международного права, это нападение на саму человечность».
Валтонен: Финляндия и Польша хотят сделать Европу безопаснее

В опубликованном чуть раньше посте министр иностранных дел Финляндии подчеркнула успешное сотрудничество своей страны с Польшей в сфере безопасности: «Финляндия и Польша объединены не только Балтийским морем, но и через наше общее стремление сделать Европу более безопасной и процветающей. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины и стремлении ослабить возможности России продолжат свою агрессивную войну».
Со своей стороны глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил 6 октября, что Финляндия остается одним из самых надежных партнеров его страны в ЕС и НАТО. При этом он указал на общую позицию Варшавы и Хельсинки в вопросе об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.
В то же время, как пишет на своем сайте польская общественная телекомпания TVP, Сикорский высоко отозвался о системе гражданской обороны в Финляндии и призвал продолжать совместные усилия по борьбе с российским «теневым флотом», который, как указал глава польской дипломатии, представляет собой серьезный риск как для безопасности на море, так и для экосистемы Балтийского моря.
