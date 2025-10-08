Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,34%293,4
  • OMX Riga−0,05%910,41
  • OMX Tallinn−0,37%1 936,19
  • OMX Vilnius0,5%1 254,36
  • S&P 500−0,38%6 714,59
  • DOW 30−0,2%46 602,98
  • Nasdaq −0,67%22 788,36
  • FTSE 1000,81%9 560,36
  • Nikkei 225−0,45%47 734,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,72
  08.10.25, 11:43

Трамп: добиться окончания войны в Украине сложнее, чем мирной сделки по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытаться добиться окончания российско-украинской войны оказалось труднее, чем мирной сделки по Газе, передает «Медуза».
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Brian Jason
Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оказались «жестче», чем ожидалось, сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, пишет BBC News.
«Это безумие. Я думал, что это было бы одним из самых простых решений», — сказал Трамп о попытках переговоров о прекращении войны в Украине.
В то же время, отметил он, мирная сделка по Газе уже близка к завершению.

Трамп опубликовал свой план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС 29 сентября. Он предусматривает введение в секторе Газа временного внешнего управления и поэтапный вывод израильских войск. ХАМАС должен будет освободить заложников и передать Израилю тела погибших; боевики группировки получат амнистию. ХАМАС в начале октября заявил, что отпустит заложников.
Завершение российско-украинской войны было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Российская и американская делегации провели несколько раундов переговоров, президенты США и РФ лично встречались на Аляске, но договориться даже о временном прекращении огня так и не удалось.
