FT: ЕС хочет изменить процедуру приема ради Украины

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.
, Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Для этого предлагается начать техническую работу с Украиной и Молдовой в нескольких кластерах (тематических переговорных группах), несмотря на отсутствие официального решения о начале таких переговоров. Эта схема позволила бы Киеву и Кишиневу продолжить реформы, адаптацию их нормативно-правовой базы под стандарты ЕС и другую институциональную подготовку, считают еврочиновники. А как только Венгрия снимет вето, формальности можно будет ускорить, говорят собеседники Financial Times.
Они отмечают, что мотивация Украины и Молдовы к проведению порой болезненных политических реформ может быть снижена без публичного признания усилий Киева и Кишинева. Однако альтернатива, при которой реформы будут полностью остановлены, грозит еще более серьезными последствиями, считают чиновники. «Официальные лица в Киеве говорят нам, что даже солдаты на передовой знают об отсутствии технического прогресса в Брюсселе, – сказал один из дипломатов ЕС. – Мы должны найти способ как-то добиться прогресса».
Источник DW: В ЕС ждут смены власти в Венгрии для снятия вето
Высокопоставленный чиновник ЕС 26 сентября рассказал DW на условиях анонимности, что открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз будет возможно только в том случае: если партия Орбана потеряет власть по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года. Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, хотя Киев выполнил все необходимые условия. «Пока способов преодоления вето Венгрии не существует», – подчеркнул еврочиновник, напомнив, что решение об открытии переговорных кластеров со страной-кандидатом на вступление в ЕС принимается только по принципу единогласия. По его словам, предложения изменить этот подход и принимать такие решения квалифицированным большинством голосов пока остались «на уровне разговоров».
Единственный реалистичный выход из ситуации – это проделать всю техническую работу заранее, «чтобы, когда Орбан уйдет, мы были готовы быстро двигаться вперед» в переговорах с Украиной, подчеркнул источник DW.
Фон дер Ляйен: Украина сможет вступить в ЕС к 2030 году
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после начала военного вторжения России. Молдова сделала то же самое через несколько дней. В июне того же года на саммите ЕС в Брюсселе эти две страны получили статус кандидатов на вступление.
Антониу Кошта, вступивший 1 декабря 2024 года в должность председателя Европейского совета, в тот же день пообещал Украине быстрый прогресс в процессе вступления в Евросоюз. По словам Кошты, переговоры с Киевом как минимум по двум направлениям должны были начаться уже в первой половине 2025 года.
24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала полномасштабной войны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: Украина сможет стать членом Евросоюза к 2023 году, если продолжит реформы с той же быстротой и тщательностью.
