Назад 08.10.25, 16:27 Волна китайских посылок: Эстония прогнозирует пятикратный рост После ужесточения таможенных правил в США поток китайских посылок в Европу резко вырос – в том числе и в Эстонию.

Вместо полумиллиона посылок в этом году ожидается в 5-6 раз больше отправлений из Китая.

Foto: Liis Treimann

Начальник отдела организации таможни Налогово-таможенного департамента Ханнес Умборг сообщил, что в этом году число таможенных деклараций резко выросло – по прогнозам, к концу года их количество может достичь 2,5-3 миллионов вместо 0,5 миллиона в 2024 году. «Хотя не все эти отправления остаются в Эстонии, их обработка значительно увеличивает нашу нагрузку», – отметил он.