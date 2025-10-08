Волна китайских посылок: Эстония прогнозирует пятикратный рост

После ужесточения таможенных правил в США поток китайских посылок в Европу резко вырос – в том числе и в Эстонию.
- Вместо полумиллиона посылок в этом году ожидается в 5-6 раз больше отправлений из Китая.
- Foto: Liis Treimann
Начальник отдела организации таможни Налогово-таможенного департамента Ханнес Умборг сообщил, что в этом году число таможенных деклараций резко выросло – по прогнозам, к концу года их количество может достичь 2,5-3 миллионов вместо 0,5 миллиона в 2024 году. «Хотя не все эти отправления остаются в Эстонии, их обработка значительно увеличивает нашу нагрузку», – отметил он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По статистике две трети жителей Эстонии совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо жесткой ценовой конкуренции, эстонским продавцам пришлось приводить свои сайты в соответствие с недавно вступившими в силу требованиями цифровой доступности ЕС, иначе они рискуют получить денежный штраф до 20 000 евро. Но предприниматели не унывают и говорят, что выигрывают за счет надежности.
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
Прокуратура предъявила подозрение в мошенничестве владельцу и руководителю интернет-магазина Reset, оставившего сотни клиентов без денег, банкротство обескровленной компании завершилось ничем. Теперь начали поступать жалобы на его следующую фирму.
По данным Департамента статистики, в августе 2025 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 906 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 2%.
Первый в Эстонии магазин без упаковки закрылся в сентябре, а другие похожие предприниматели по всей стране пытаются привлечь клиентов, которые стали экономить, переходя в онлайн и расширяя ассортимент.
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.