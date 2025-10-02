Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями
Первый в Эстонии магазин без упаковки закрылся в сентябре, а другие похожие предприниматели по всей стране пытаются привлечь клиентов, которые стали экономить, переходя в онлайн и расширяя ассортимент.
В октябре две предпринимательницы открыли в Вильянди магазин без упаковки Nullpood, где можно купить ровно столько продуктов, сколько нужно. Начальный этап развития бизнеса еще продолжается, но среди клиентов уже закрепились экологически сознательные мамы, студенты и пенсионеры, рассказали владелицы.
Ilma Pood – первый в Эстонии магазин, где продаются товары без упаковки. Елена Ощепкова, работающая там менеджером по продажам, считает, что люди должны стараться сокращать отходы, однако испытывать чувство вины за каждый лишний фантик или кофейный стаканчик тоже не стоит.
Время, а не деньги – главный ресурс, которого не хватает предпринимателям, уверена специалист по развитию бизнеса Елена Ощепкова. О главных ошибках эстонских предпринимателей, перспективах AI, а также о новом проекте Cyborgs, который выиграл хакатон, она рассказала в интервью «Деловым ведомостям».