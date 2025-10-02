Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями

Ilma Pood – первый в Эстонии магазин, где продаются товары без упаковки. Елена Ощепкова, работающая там менеджером по продажам, считает, что люди должны стараться сокращать отходы, однако испытывать чувство вины за каждый лишний фантик или кофейный стаканчик тоже не стоит.