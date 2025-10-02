Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,16%292,02
  • OMX Riga−0,06%907,09
  • OMX Tallinn0,32%1 946,7
  • OMX Vilnius0,1%1 243,65
  • S&P 5000,02%6 712,38
  • DOW 30−0,14%46 376,63
  • Nasdaq 0,34%22 831,96
  • FTSE 100−0,23%9 425,13
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,4
  • OMX Baltic0,16%292,02
  • OMX Riga−0,06%907,09
  • OMX Tallinn0,32%1 946,7
  • OMX Vilnius0,1%1 243,65
  • S&P 5000,02%6 712,38
  • DOW 30−0,14%46 376,63
  • Nasdaq 0,34%22 831,96
  • FTSE 100−0,23%9 425,13
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,4
  • 02.10.25, 12:51

Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями

Первый в Эстонии магазин без упаковки закрылся в сентябре, а другие похожие предприниматели по всей стране пытаются привлечь клиентов, которые стали экономить, переходя в онлайн и расширяя ассортимент.
В магазине без упаковки можно купить продукты и чистящие средства в собственную тару. Хотя цена за килограмм часто ниже, люди по привычке ходят за покупками в крупные розничные сети.
  • В магазине без упаковки можно купить продукты и чистящие средства в собственную тару. Хотя цена за килограмм часто ниже, люди по привычке ходят за покупками в крупные розничные сети.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.02.25, 11:19
Магазин без упаковки набирает обороты: «Если нет долгов — в Вильянди это уже успех»
В октябре две предпринимательницы открыли в Вильянди магазин без упаковки Nullpood, где можно купить ровно столько продуктов, сколько нужно. Начальный этап развития бизнеса еще продолжается, но среди клиентов уже закрепились экологически сознательные мамы, студенты и пенсионеры, рассказали владелицы.
Интервью
  • 02.12.21, 13:00
Владельцы «безупаковочного» магазина: маленькие шаги ведут к большим целям!
Ilma Pood – первый в Эстонии магазин, где продаются товары без упаковки. Елена Ощепкова, работающая там менеджером по продажам, считает, что люди должны стараться сокращать отходы, однако испытывать чувство вины за каждый лишний фантик или кофейный стаканчик тоже не стоит.
Новости
  • 24.10.24, 09:56
Убыточный экомагазин сократил четверть сотрудников в прошлом году
Экомагазин Biomarket сократил убытки в прошлом финансовом году, но закрыл магазин в торговом центре Kristiine и сократил четверть сотрудников.
Интервью
  • 17.01.25, 06:00
Елена Ощепкова: «Большинство стартапов делают одну и ту же ошибку»
Время, а не деньги – главный ресурс, которого не хватает предпринимателям, уверена специалист по развитию бизнеса Елена Ощепкова. О главных ошибках эстонских предпринимателей, перспективах AI, а также о новом проекте Cyborgs, который выиграл хакатон, она рассказала в интервью «Деловым ведомостям».
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
3
Новости
  • 01.10.25, 08:40
Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
4
Новости
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
5
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Смотрите таблицу
6
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Последние новости

Mнения
  • 02.10.25, 17:34
Хельдур Меэритс: объём инвестиций зависит от местной власти
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
Новости
  • 02.10.25, 15:25
Бизнесмены зубами вгрызлись в золоотвал в Ида-Вирумаа
Новости
  • 02.10.25, 14:31
Эстонский бизнес ловит свой шанс в Индии: «Страны с таким ростом встретишь нечасто»
  • KM
Content Marketing
  • 02.10.25, 13:36
Исполнительный директор Forus Takso Тийт Исоп: бизнес-клиенты часто удивляются, что партнер по такси берет все заботы на себя
Новости
  • 02.10.25, 12:57
3,7 миллиона на инновации: поддержку получили девять эстонских оборонных проектов
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями
Новости
  • 02.10.25, 11:42
Покупатели в печали: популярный магазин, проработавший более 30 лет, скоро закроет двери

Сейчас в фокусе

«У нас есть соглашение с казахстанским партнером, согласно которому ему запрещено продавать бренд Mayeri в Россию», - утверждает топ-менеджер эстонской компании.
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
Клиентам пришлось обращаться в защиту прав потребителей из-за проблем с интернет-магазином Areaal. После этого их проблемы были решены, хотя, по словам департамента, количество обращений указывает на то, что покупатели не могут урегулировать споры напрямую с самим интернет-магазином.
Новости
  • 01.10.25, 08:40
Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
Рабочие и сварочный робот в новом цеху нарвского завода Fortaco Estonia.
Новости
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
Если еще весной этого года рынки ожидали, что 6-месячный Euribor опустится ниже 2%, то сегодня все признаки указывают на то, что дно достигнуто, и к концу следующего года ставка начать постепенно расти, считает председатель правления Coop Pank Арко Куртманн.
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Смотрите таблицу
По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
Согласно новому плану Horizon, в Кехра должно появиться 30 новых рабочих мест. На фото – владелец Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Сонни Асвани.
Новости
  • 01.10.25, 11:51
Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Для депутата Таллиннского горсобрания Йоозепа Вимма его должность не стала препятствием к тому, чтобы подать заявку на конкурс, организованный городом.
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025