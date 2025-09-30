Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%289,6
  • OMX Riga0,31%911,9
  • OMX Tallinn−1,16%1 911,44
  • OMX Vilnius0,08%1 238,74
  • S&P 5000,26%6 661,21
  • DOW 300,15%46 316,07
  • Nasdaq 0,48%22 591,15
  • FTSE 100−0,23%9 278,17
  • Nikkei 225−0,25%44 932,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,33
  • OMX Baltic−0,21%289,6
  • OMX Riga0,31%911,9
  • OMX Tallinn−1,16%1 911,44
  • OMX Vilnius0,08%1 238,74
  • S&P 5000,26%6 661,21
  • DOW 300,15%46 316,07
  • Nasdaq 0,48%22 591,15
  • FTSE 100−0,23%9 278,17
  • Nikkei 225−0,25%44 932,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,33
  • 30.09.25, 09:55

Объем продаж у предприятий розничной торговли начал сокращаться

По данным Департамента статистики, в августе 2025 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 906 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 2%.
Объем продаж в продовольственных магазинах резко снизился.
  • Объем продаж в продовольственных магазинах резко снизился.
  • Foto: Liis Treimann
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что после роста, продолжавшегося с декабря прошлого года, в августе объем продаж предприятий розничной торговли сократился. «Влияние на сокращение объема продаж оказали как магазины промышленных товаров, так и продовольственные магазины. При этом больше всего именно продовольственные магазины, где объем продаж сократился по сравнению с августом прошлого года на 5%», – добавила Пихлак.
Объем продаж у магазинов промышленных товаров в августе стал сокращаться – по сравнению с тем же периодом прошлого года он уменьшился на 2%. Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 14%, объем продаж сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. «Стоит отметить, что если люди заказывают себе товары по почте или онлайн из зарубежных стран, то это не отражается в объеме продаж у предприятий розничной торговли Эстонии», – пояснила Пихлак.
В августе среди магазинов промышленных товаров объем продаж сократился на 5% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), на 4% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы и на 2% у аптек и магазинов косметических товаров. Объем продаж увеличился на 4% как у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, так и у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах. У других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, объем продаж вырос на 2%.

Статья продолжается после рекламы

Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6%.
В августе объем продаж у предприятий розничной торговли сократился по сравнению с июлем на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных продажи остались на уровне прошлого месяца.
За первые восемь месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%.
Данные по розничной торговле публикуются по основному виду деятельности предприятия. Например, под категорией магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, отражаются данные только тех предприятий, основным видом деятельности которых согласно классификатору видов экономической деятельности в Эстонии (EMTAK 2008) является розничная продажа по почте или онлайн (EMTAK 4791). Если основным видом деятельности предприятия является розничная продажа в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия (EMTAK 4711), но товары продаются также в интернет-магазине, то данные как физического магазина, так и онлайн-магазина отражаются под категорией продовольственных магазинов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, попытка обеспечить экономический рост с помощью кредитов нежизнеспособна в долгосрочной перспективе, вызовет большую инфляцию и влетит государству в копеечку.
Новости
  • 19.09.25, 12:31
Новые реалии на рынке недвижимости: покупатели массово переходят на вторичный рынок
На столичном рынке квартир возник самый большой за последние годы ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем. Это привело к тому, что девять из десяти сделок заключаются с квартирами вторичного рынка, а новое жилье остается для многих недоступным.
Mнения
  • 05.09.25, 16:22
Михкель Нестор: потребителям нужна уверенность, а политики подливают масла в огонь
Крайне низкий уровень потребительской уверенности в Эстонии объясняется сочетанием множества факторов, но в первую очередь – нестабильной внутренней и внешней политикой, а также высокой инфляцией. Вместо того чтобы усиливать неопределенность, жителям Эстонии нужны от политиков более взвешенные решения, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
2
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
3
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
4
Интервью
  • 29.09.25, 06:00
Литовское электричество концерна Ignitis завоевывает эстонский рынок электромобилей
5
Новости
  • 29.09.25, 11:59
Майлис Репс окончательно признана виновной в мошенничестве и присвоении
6
Mнения
  • 29.09.25, 08:52
Выйти из ЕС и сделать строже Закон о языке: на местных выборах партии пытаются выехать на государственных темах

Последние новости

Новости
  • 30.09.25, 10:04
США представили план окончания войны в секторе Газа
Новости
  • 30.09.25, 09:55
Объем продаж у предприятий розничной торговли начал сокращаться
Биржа
  • 30.09.25, 08:55
Несмотря на конкуренцию, акции Nvidia нацелены на новый рекорд
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
Новости
  • 29.09.25, 19:12
Окупаемость миллиардного проекта пока под вопросом, Elering верит в Estlink 3
Новости
  • 29.09.25, 17:49
Денег нет: на государственной земле в Таллинне уже более десяти лет находится незаконная свалка
Биржа
  • 29.09.25, 17:00
Портал по планированию финансов MyFinancier прекращает работу

Сейчас в фокусе

Porsche Taycan Turbo – один из автомобилей класса люкс, который, возможно, скоро будет искать нового владельца.
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Евгений Кабанов играет и поет для зрителей на Балтийском вокзале.
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
Руководитель Ignitis On в Эстонии Александр Лилишенцев уверен, что зарядные станции литовского концерна для электромобилей в Эстонии войдут в тройку лидеров.
Интервью
  • 29.09.25, 06:00
Литовское электричество концерна Ignitis завоевывает эстонский рынок электромобилей
Майлис Репс признали виновной по обвинениям в мошенничестве и присвоении. Суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на 1 год и 5 месяцев.
Новости
  • 29.09.25, 11:59
Майлис Репс окончательно признана виновной в мошенничестве и присвоении
Эльконд Либман.
Mнения
  • 29.09.25, 08:52
Выйти из ЕС и сделать строже Закон о языке: на местных выборах партии пытаются выехать на государственных темах
Владельцами компании Quickport, занимающейся организацией негабаритных и тяжеловесных перевозок, являются Михаил Апрельский и Максим Юферев.
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
Журналист ДВ Алексей Шишкин.
Mнения
  • 29.09.25, 15:19
«Жизнь обгоняет мечту»: деловые люди борются за выживание, грезить об успехе все тяжелее
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025