Назад 30.09.25, 09:55 Объем продаж у предприятий розничной торговли начал сокращаться По данным Департамента статистики, в августе 2025 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 906 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 2%.

Объем продаж в продовольственных магазинах резко снизился.

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что после роста, продолжавшегося с декабря прошлого года, в августе объем продаж предприятий розничной торговли сократился. «Влияние на сокращение объема продаж оказали как магазины промышленных товаров, так и продовольственные магазины. При этом больше всего именно продовольственные магазины, где объем продаж сократился по сравнению с августом прошлого года на 5%», – добавила Пихлак.

Объем продаж у магазинов промышленных товаров в августе стал сокращаться – по сравнению с тем же периодом прошлого года он уменьшился на 2%. Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 14%, объем продаж сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. «Стоит отметить, что если люди заказывают себе товары по почте или онлайн из зарубежных стран, то это не отражается в объеме продаж у предприятий розничной торговли Эстонии», – пояснила Пихлак.

В августе среди магазинов промышленных товаров объем продаж сократился на 5% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), на 4% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы и на 2% у аптек и магазинов косметических товаров. Объем продаж увеличился на 4% как у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, так и у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах. У других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, объем продаж вырос на 2%.

Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6%.

В августе объем продаж у предприятий розничной торговли сократился по сравнению с июлем на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных продажи остались на уровне прошлого месяца.

За первые восемь месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%.

Данные по розничной торговле публикуются по основному виду деятельности предприятия. Например, под категорией магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, отражаются данные только тех предприятий, основным видом деятельности которых согласно классификатору видов экономической деятельности в Эстонии (EMTAK 2008) является розничная продажа по почте или онлайн (EMTAK 4791). Если основным видом деятельности предприятия является розничная продажа в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия (EMTAK 4711), но товары продаются также в интернет-магазине, то данные как физического магазина, так и онлайн-магазина отражаются под категорией продовольственных магазинов.