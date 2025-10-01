Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Прокуратура предъявила подозрение в мошенничестве владельцу и руководителю интернет-магазина Reset, оставившего сотни клиентов без денег, банкротство обескровленной компании завершилось ничем. Теперь начали поступать жалобы на его следующую фирму.
Клиентам пришлось обращаться в защиту прав потребителей из-за проблем с интернет-магазином Areaal. После этого их проблемы были решены, хотя, по словам департамента, количество обращений указывает на то, что покупатели не могут урегулировать споры напрямую с самим интернет-магазином.
Foto: kuvatõmmis
Предприниматель Ханс Эрих Лийвик в комментарии Äripäev утверждает, что со всеми жалобами, поступившими в защиту прав потребителей, удалось разобраться, и магазин улучшил клиентскую поддержку. «Мы будем сотрудничать с департаментом и разберемся со всеми случаями в соответствии с законодательством», – обещает Лийвик.
