Министр намерен отменить ограничения рабочего времени молодежи

Основная обязанность подростка – учеба, но не менее важно, чтобы молодежь могла получить первый опыт работы, заявила руководитель Союза отелей и ресторанов Кюлли Кранер в утренней программе радио Äripäev.
Руководители нарвских заводов рассказали о том, как они сами обучают новых работников: выпускники вузов и профтехов – еще не готовые специалисты, а с переходом профобразования на эстонский язык количество этих выпускников сокращается. Об этом шла речь на городской бизнес-конференции в Нарве 30 сентября.