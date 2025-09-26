Глава Союза отелей и ресторанов – о новых ограничениях: жизнь станет сложнее
Основная обязанность подростка – учеба, но не менее важно, чтобы молодежь могла получить первый опыт работы, заявила руководитель Союза отелей и ресторанов Кюлли Кранер в утренней программе радио Äripäev.
От оптовой продажи электроники до ресторанов и гостиниц в Старом Таллинне – такова история развития группы компаний Kaubakeskus OÜ, которой руководит Глеб Кохв. Достигать хороших результатов, по словам бизнесмена, ему помогает небольшая, но очень эффективная команда.