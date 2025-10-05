Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,01%6 715,79
  • DOW 300,51%46 758,28
  • Nasdaq −0,28%22 780,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,53
  05.10.25, 14:40

В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет

Ресторан Cafe Truffe, основанный Йоэлем Остратом и работавший более 20 лет на Ратушной площади Тарту, закрылся в конце сентября из-за слишком высокой арендной платы.
Йоэль Острат
  • Йоэль Острат
  • Foto: Andras Kralla
«Прошлым летом посетителей было очень мало, а кейтеринговые компании всегда делают ставку на лето, ведь если летом все идет хорошо, то и зиму они переживут, – рассказала Postimees управляющая рестораном Алена Оя о причинах закрытия. – Но теперь, как ни странно, чем ближе осень, тем сильнее становится спад». Она добавила, что закрытие Вабадузе пуйестеэ из-за летних дорожных работ также серьезно ударило по ресторану.
Йоэль Острат признал, что экономическая ситуация тяжелая, а попытка продать ресторан провалилась. Он добавил, что 20-й день рождения Cafe Truffe, отмечавшийся вечером 31 июля, по сути, был прощальной вечеринкой.
«Долг большой. Сейчас мы колеблемся, стоит ли объявлять себя банкротом или искать другое решение», – сказал Острат.

