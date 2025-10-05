В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет

Ресторан Cafe Truffe, основанный Йоэлем Остратом и работавший более 20 лет на Ратушной площади Тарту, закрылся в конце сентября из-за слишком высокой арендной платы.
«Прошлым летом посетителей было очень мало, а кейтеринговые компании всегда делают ставку на лето, ведь если летом все идет хорошо, то и зиму они переживут, – рассказала Postimees
управляющая рестораном Алена Оя о причинах закрытия. – Но теперь, как ни странно, чем ближе осень, тем сильнее становится спад». Она добавила, что закрытие Вабадузе пуйестеэ из-за летних дорожных работ также серьезно ударило по ресторану.
Йоэль Острат признал, что экономическая ситуация тяжелая, а попытка продать ресторан провалилась. Он добавил, что 20-й день рождения Cafe Truffe, отмечавшийся вечером 31 июля, по сути, был прощальной вечеринкой.
«Долг большой. Сейчас мы колеблемся, стоит ли объявлять себя банкротом или искать другое решение», – сказал Острат.
