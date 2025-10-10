Назад 10.10.25, 13:37 Сенат США одобрил предоставление финансовой помощи странам Балтии В четверг Сенат США одобрил законопроект о расходах на оборону, который включает финансирование Балтийской инициативы безопасности (BSI), передает rus.err.ee со ссылкой на Kyiv Post.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Одобрение закона о национальной обороне на следующий финансовый год (NDAA), предусматривающего оборонный бюджет в размере 925 миллиардов долларов, произошло после месяца кризиса в Конгрессе США и недавних инцидентов с безопасностью в Европе, включая проникновения российских дронов и истребителей в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии.

Не уточняется, какая сумма из NDAA выделена на Балтийскую инициативу безопасности.

Ключевым положением NDAA, привлекшим внимание столиц от Киева до Таллинна, является твердое обязательство по Балтийской инициативе безопасности и обещание обеспечить ее целевое финансирование на три года.

Средства BSI играют ключевую роль в модернизации вооруженных сил стран Балтии и углублении взаимодействия с войсками США и НАТО, что особенно важно на фоне возросшей активности России в регионе.

Законопроект, принятый Сенатом, также прямо разрешает поставки странам Балтии реактивных систем залпового огня HIMARS, что, по оценке Kyiv Post, значительно облегчает процесс быстрого перевооружения балтийских государств и усиления поддержки Украины.