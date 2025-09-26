Назад 26.09.25, 08:43 Кредиты на оборону: меньшее зло или шанс на рост? Взять кредиты – всегда риск. Но в нынешней ситуации у Эстонии выбора почти не было: расходы на оборону растут, экономика топчется на месте, а альтернативы заимствования ограничены. Вопрос лишь в том, превратятся ли эти кредиты в камень на шее или станут мотором будущего роста, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Андрей Деменков.

«Экономическое стимулирование со стороны правительства в краткосрочной перспективе кажется хорошей новостью, но в будущем нам всем придется за это платить, и возвращение в нормальное русло будет болезненным», – заметил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, представляя свежий прогноз центробанка.

С этими словами трудно спорить. Долги придется возвращать, и это действительно будет непросто. Но вопрос в другом: была ли у Эстонии альтернатива? И может ли нынешний шаг стать не только угрозой для будущего бюджета, но и катализатором развития экономики?

Почему нельзя было иначе

Экономика Эстонии уже два года балансирует между спадом и стагнацией. Доходы бюджета растут медленно, расходы, наоборот, стремительно увеличиваются. И ключевой драйвер этих расходов – не социальные программы или бюрократия, а оборона.

В условиях войны и новой архитектуры безопасности оборонные траты перестали быть факультативной строкой. Они превратились в условие выживания. Ни одно ответственное правительство не могло бы позволить себе сокращать их. Напротив, наращивание расходов на армию, инфраструктуру и сдерживание угрозы стало политическим и экономическим императивом. Даже в фазе роста пришлось бы занимать. Но если бы ВВП показывал плюс 3–4% в год, заемные суммы были бы меньше и нагрузка легче. Сейчас же экономика буксует, и потому пространство для маневра крайне ограничено. Что можно было бы сделать иначе? Резко поднять налоги? Но даже нынешний рост НСО и акцизов уже болезненно отразился на бизнесе и потребителях. Еще один виток загнал бы экономику в более глубокую яму. Урезать расходы? Но особого «жирка» в бюджете давно нет: социальные выплаты и базовые услуги и так находятся под давлением. Отложить инфраструктурные проекты? Да, теоретически можно было бы заморозить Rail Baltica или часть дорожных ремонтов. Но это нанесло бы удар по будущей конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Перераспределить внутри бюджета? Но даже если немного сократить социальный блок, это не покроет масштаба оборонных трат. В итоге выбор правительства был предсказуем: занимать. Благо у нас долговая нагрузка пока не высока. Бремя или возможность? Сегодня госдолг Эстонии составляет около 24% ВВП – все еще один из самых низких показателей в ЕС. Для сравнения: в Литве это 38%, в Латвии – 44%, а в Финляндии – и вовсе свыше 83%, тогда как среднее значение по ЕС – порядка 82%.

Кредиты – не только бремя, это еще и инструмент стимулирования экономики.

Правда, динамика настораживает: еще в 2021 году Эстония имела долг всего 18% ВВП, а через несколько лет показатель может приблизиться к 30%. То есть мы быстро догоняем соседей, хотя и остаемся «середнячком» по европейским меркам.

Мюллер прав: расплачиваться придется, и это будет больно. Но кредиты – не только бремя, это еще и инструмент стимулирования экономики. Эстония не первая и не последняя страна, оказавшаяся перед такой дилеммой.

Финляндия после кризиса 1990-х была вынуждена резко нарастить госдолг ради поддержки банковской системы и восстановления конкурентоспособности. Вернуть займы удалось лишь благодаря тому, что параллельно рос экспорт высокотехнологичной продукции (в те годы – прежде всего Nokia).

Литва после обвала 2009-го пережила жесткую бюджетную консолидацию, но при этом часть кредитных ресурсов направила в модернизацию промышленности и энергетику. В результате через несколько лет страна вошла в фазу устойчивого роста.

Польша в 2010-е активно использовала заемные средства на развитие инфраструктуры (автобаны, железные дороги), что дало мощный импульс региональной экономике.

Вывод простой: долговая нагрузка сама по себе не смертельна. Ключевой вопрос – куда пойдут заемные деньги.

Как сделать из бремени стимул

Оборонные расходы – не только импорт оружия, но и заказы на строительство военной инфраструктуры, развитие логистики и транспортных коридоров, инвестиции в кибербезопасность. Это сотни контрактов для строительных компаний, ИТайти-сектора, производителей материалов. Уже сейчас армейские заказы становятся одним из драйверов внутреннего рынка: от бетонных заводов до поставщиков продовольствия.

В энергетике эффект может быть еще заметнее. Вложения в новые мощности, соединения с соседями, возобновляемые источники и накопители – все это требует больших инвестиций. Но каждый евро в этой сфере возвращается многократно, снижая зависимость от импорта и создавая рабочие места. Заемные средства вполне могут стать именно тем толчком, который позволит ускорить переход к более устойчивой энергетике.

Потратить заемные средства на компенсацию дефицитов и разовые субсидии – значит оставить будущим поколениям долги и ничего более.

Цифровая инфраструктура и образование – еще один пример. Эстония традиционно сильна в цифровых решениях, но чтобы удерживать лидерство, нужны вложения в новые платформы, киберзащиту, прикладные исследования. Кредиты могут помочь удержать конкурентное преимущество, а значит – обеспечить рост экспорта технологий.

То, что сегодня выглядит как рост долга, завтра может превратиться в рост ВВП и налоговых поступлений. И тогда нагрузка на бюджет окажется куда мягче. Но здесь есть принципиальный момент: это сработает только при условии, что деньги не растворятся в латании текущих дыр. Потратить заемные средства на компенсацию дефицитов и разовые субсидии – значит оставить будущим поколениям долги и ничего более. Использовать их как инвестиции – значит превратить вынужденный шаг в трамплин для развития.

История показывает, что Эстония умеет выходить из тяжелых ситуаций. В 2008–2009 годах страна упала глубже многих соседей, но и восстановилась быстрее. Жесткие решения того времени заложили фундамент для последующего роста. Сегодня пространство для экономии уже не то, зато есть шанс использовать кредиты как ресурс развития.

Через несколько лет придется затягивать пояса – это факт. Но чем сильнее будет экономика к этому моменту, тем легче окажется расплата. Именно поэтому главный вопрос сегодня – не «занимать или не занимать», а какие проекты профинансировать и какую отдачу они принесут. От этого зависит, сумеем ли мы превратить заемные деньги из вынужденного зла в мотор будущего роста.