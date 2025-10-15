Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02%292,74
  • OMX Riga0,22%908,46
  • OMX Tallinn−0,47%1 907,14
  • OMX Vilnius0,3%1 262,22
  • S&P 5000,34%6 666,74
  • DOW 300,1%46 316,83
  • Nasdaq 0,58%22 653,25
  • FTSE 100−0,3%9 424,75
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,54
  • 15.10.25, 18:32

Половина стран НАТО закупает для Украины американское оружие

Более половины из 32 стран НАТО пообещали финансировать закупку для Украины американского оружия, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В среду в Брюсселе, на встрече министров обороны стран-членов НАТО, министр обороны Эстонии Ханно Певкур (слева) беседовал, среди прочих, со своим американским коллегой Питом Хегсетом.
  • В среду в Брюсселе, на встрече министров обороны стран-членов НАТО, министр обороны Эстонии Ханно Певкур (слева) беседовал, среди прочих, со своим американским коллегой Питом Хегсетом.
  • Foto: AP/Scanpix
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025