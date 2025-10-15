MTA предложил обложить детские лагеря налогом. Министры против

В министерстве образования при этом считают, что детские лагеря подпадают под исключение в Законе о налоге с оборота, согласно которому не облагаются НСО услуги социального характера, однако МТА придерживается иного мнения.
Организаторы лагерей в Эстонии стараются удержать организации на плаву, вопреки росту себестоимости детского отдыха, снижению спроса и доли государственной поддержки. «Кризисы уходят и приходят снова, а детство бывает только один раз», – говорят предприниматели.
Арендующие муниципальную недвижимость в Нарве фирмы и некоммерческие организации вынуждены переезжать с места на место по несколько раз – из-за неудобного соседства, больших коммунальных расходов и того, что у городских властей меняются планы на эту недвижимость.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?