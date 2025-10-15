Деловые ведомости
Деловые ведомости
  15.10.25, 14:50

Lux Express сократил рейсы между Тарту и Ригой: город отказался поддержать перевозчика

Тартуская мэрия отказалась поддерживать перевозчика Lux Express в низкий сезон, из-за чего компания сократило число рейсов между Тарту и Ригой с трех до двух в день, пишет rus.err.ee.
Тартуское латвийское общество направило письмо в мэрию Тарту и фирму Lux Express, отметив, что отмена этих рейсов в сентябре стала неприятной неожиданностью для многих – в том числе для иностранных студентов и тех, кто ездит в Ригу по работе, к родственникам или в путешествие.
Член правления Lux Express Ингмар Роос пояснил, что утренний рейс отменили из-за очень низкого числа пассажиров, и за первые пять месяцев этого года убыток от обслуживания данного рейса составил в среднем около 7000 евро в месяц.
Руководство Lux Express сообщило Тартуской мэрии и министру инфраструктуры, что фирма готова восстановить утренний рейс в Ригу, если в низкий сезон – с сентября по май – его будут дотировать на 4500 евро в месяц.

Городской секретарь Тарту Юри Мёльдер пояснил, что в соответствии с Законом об общественном транспорте международные автобусные линии поддерживает государство, однако не исключено и участие местного самоуправления: «Если в процессе подготовки бюджета будут предусмотрены соответствующие средства, то теоретически это возможно. Однако я бы не стал забегать вперед».
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

