R-kiosk закрывает в Финляндии около 70 магазинов. В Эстонии – открывает новые

Успех JYSK, возглавившей в этом году ТОП компаний розничной торговли, основан на последовательной работе по повышению качества и уровня обслуживания. Компания расширила свои логистические возможности и крайне серьезно относится к обслуживанию клиентов — руководство детально изучает каждый отзыв покупателей.
Во время дискуссии на мероприятии Äripäev в Раквере, где чествовали самые успешные компании Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, крупный предприниматель Олег Гросс заявил, что Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?