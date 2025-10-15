Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02%292,74
  • OMX Riga0,22%908,46
  • OMX Tallinn−0,47%1 907,14
  • OMX Vilnius0,3%1 262,22
  • S&P 5000,82%6 699,04
  • DOW 300,51%46 506,78
  • Nasdaq 1,12%22 773,08
  • FTSE 100−0,28%9 426,7
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,35
  • 15.10.25, 16:40

R-kiosk закрывает в Финляндии около 70 магазинов. В Эстонии – открывает новые

В Финляндии под угрозой закрытия находятся до 70 киосков R-kiosk, при этом Эстонию волна закрытий не затронет – здесь компания, напротив, планирует расширяться.
Управляющая сетью R-kiosk компания Reitan Convenience Estonia в этом году открыла два магазина R-kiosk и два кафе Caffeine, а до конца года планирует открыть еще одно кафе и один киоск.
  • Управляющая сетью R-kiosk компания Reitan Convenience Estonia в этом году открыла два магазина R-kiosk и два кафе Caffeine, а до конца года планирует открыть еще одно кафе и один киоск.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

