Premia переходит под контроль одного из крупнейших производителей мороженого в мире
Один из крупнейших производителей мороженого в мире – компания Froneri – заключила соглашение о приобретении европейского бизнеса Food Union, включая крупнейшее и старейшее в Эстонии предприятие по производству мороженого Premia.
Большинство отраслей пищевой промышленности завершили 2023 год с прибылью, и «в конце тоннеля уже виден свет», однако рост цен на сырье и снижение покупательской способности по-прежнему вызывают опасения. Главным героем нынешнего ТОПа пищевой промышленности стало какао, которое, с одной стороны, очень сильно подорожало в последнее время, с другой же именно какао является основным продуктом лидера ТОПа этого года.
Лидером ТОПа компаний пищевой промышленности в этом году стала Premia Tallinna Külmhoone. Член правления и исполнительный директор фирмы Айвар Аус называет причиной успеха погоду, пишут Tööstusuudised.
По словам генерального директора Premia Айвара Ауса, кризис в Украине негативно отразился на пищевой промышленности Эстонии. Сырье дорожает, и маловероятно, что новый рост цен компенсируют покупатели, пишут Tööstusuudised.
