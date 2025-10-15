Premia переходит под контроль одного из крупнейших производителей мороженого в мире

Большинство отраслей пищевой промышленности завершили 2023 год с прибылью, и «в конце тоннеля уже виден свет», однако рост цен на сырье и снижение покупательской способности по-прежнему вызывают опасения. Главным героем нынешнего ТОПа пищевой промышленности стало какао, которое, с одной стороны, очень сильно подорожало в последнее время, с другой же именно какао является основным продуктом лидера ТОПа этого года.