Глава ТЦ Ülemiste: страх перед повышением НСО был сильно преувеличен

Результаты центра Ülemiste за третий квартал подтверждают, что «нагнетавшийся весной и летом страх перед повышением налога с оборота был чрезмерным», заявил глава торгового центра Гуйдо Пярнитс.
- Глава торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс подчеркнул, что любая кризисная ситуация когда-то заканчивается.
- Foto: Raul Mee
«Результаты третьего квартала вызвали смешанные чувства – один месяц оказался очень удачным, а другой неожиданно скромным, – отметил Пярнитс. – По сравнению с прошлым годом обороты в июле, августе и сентябре колебались примерно в пределах 5% вверх-вниз, что в целом не дает поводов ни для особой радости, ни для тревоги. Учитывая, сколько усилий прилагают готовящиеся к выборам политики, чтобы отпугнуть людей от магазинов, можно сказать, что в целом третий квартал прошел вполне нормально».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В первой половине буднего дня в Т1 пустынно. Продавцы некоторых магазинов при виде заглянувшего на огонек корреспондента ДВ кажутся едва ли не удивленными, пристально следя за нежданным визитером, слоняющимся вдоль полок. Но стоит вернуться вечером или в выходной, и картина меняется – в спортивных и игровых центрах на верхних этажах много публики, да и в якорных торговых пространствах вроде нового Lidl полно народу.
Результаты второго квартала Ülemiste Keskus показывают, что после мартовского спада продаж ситуация начала выправляться, и в нескольких товарных группах потребление вновь пошло вверх. При этом по оценке руководителя центра Гуйдо Пярнитса, предвыборная и во многом преувеличенная паника вокруг повышения налога с оборота напрасно передалась потребителям и негативно повлияла на покупательское поведение.
ТОП сделок за полугодие
С начала года в Эстонии ожидалось оживление рынка слияний и поглощений, однако за первое полугодие было заключено всего на два соглашения больше, чем в прошлом году за аналогичный период – 96.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?