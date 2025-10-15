Назад 15.10.25, 14:16 Глава ТЦ Ülemiste: страх перед повышением НСО был сильно преувеличен Результаты центра Ülemiste за третий квартал подтверждают, что «нагнетавшийся весной и летом страх перед повышением налога с оборота был чрезмерным», заявил глава торгового центра Гуйдо Пярнитс.

Глава торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс подчеркнул, что любая кризисная ситуация когда-то заканчивается.

Foto: Raul Mee

«Результаты третьего квартала вызвали смешанные чувства – один месяц оказался очень удачным, а другой неожиданно скромным, – отметил Пярнитс. – По сравнению с прошлым годом обороты в июле, августе и сентябре колебались примерно в пределах 5% вверх-вниз, что в целом не дает поводов ни для особой радости, ни для тревоги. Учитывая, сколько усилий прилагают готовящиеся к выборам политики, чтобы отпугнуть людей от магазинов, можно сказать, что в целом третий квартал прошел вполне нормально».