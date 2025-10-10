Продавец садовой и лесной техники покупает у конкурента дело всей жизни

Компания, приобретающая дело всей жизни своего конкурента, среди прочего продает садовую технику, например, газонные тракторы.
Foto: Raul Mee
По словам исполнительного директора Mehka Пярна Рейда, вместе с магазином покупается 33-летний труд всей жизни. «Бывший владелец теперь сможет спокойно наслаждаться пенсией. Можем сказать и то, что клиенты, которые раньше посещали магазин, и сейчас определенно не останутся без нужных им товаров», – отметил он.
