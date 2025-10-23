Elektrilevi предлагает в три раза сократить срок предуведомления о повышении сетевой платы

Elektrilevi предложило Министерству климата сократить установленный законом 90-дневный срок предуведомления об изменении сетевой платы, отметив, что столь длительный срок может причинить предприятию имущественный ущерб, пишет
ERR.
- Цены на электричество (иллюстративное фото) стремятся поднять не только производители, но и сетевые предприятия
- Foto: Навеш Читракар / Reuters / Scanpix
Согласно Закону о рынке электроэнергии, при изменении сетевой платы оператор распределительных сетей обязан уведомить об этом клиентов не менее чем за 90 дней. E
e, владеющая значительной частью распределительных сетей Эстонии, предложила сократить этот срок до 30 дней, пишет ERR.
По оценке предприятия, нынешний срок предуведомления не оправдан, не соответствует современным потребностям и не приносит клиентам на практике ощутимой пользы.
Глава Elektrilevi
Михкель Хярм также отметил, что 90-дневный срок предуведомления может нанести оператору распределительных сетей прямой финансовый ущерб, который предприятие, согласно действующему закону, не может компенсировать за счет поступаемой от клиентов сетевой платы.
Elektrilevi не впервые выступает с предложением о сокращении срока предуведомления. В 2021 году Министерство экономики и коммуникаций не поддержало инициативу, сославшись на то, что вопрос не обсуждался с участниками рынка.
