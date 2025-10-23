Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,25%291,97
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn0,00%1 894,22
  • OMX Vilnius0,13%1 261,69
  • S&P 5000,46%6 730,07
  • DOW 300,18%46 674,3
  • Nasdaq 0,74%22 909,27
  • FTSE 1000,67%9 578,57
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,52
  23.10.25, 18:33

Elektrilevi предлагает в три раза сократить срок предуведомления о повышении сетевой платы

Elektrilevi предложило Министерству климата сократить установленный законом 90-дневный срок предуведомления об изменении сетевой платы, отметив, что столь длительный срок может причинить предприятию имущественный ущерб, пишет ERR.
Цены на электричество (иллюстративное фото) стремятся поднять не только производители, но и сетевые предприятия
  • Цены на электричество (иллюстративное фото) стремятся поднять не только производители, но и сетевые предприятия
  • Foto: Навеш Читракар / Reuters / Scanpix
Согласно Закону о рынке электроэнергии, при изменении сетевой платы оператор распределительных сетей обязан уведомить об этом клиентов не менее чем за 90 дней. Ee, владеющая значительной частью распределительных сетей Эстонии, предложила сократить этот срок до 30 дней, пишет ERR.
По оценке предприятия, нынешний срок предуведомления не оправдан, не соответствует современным потребностям и не приносит клиентам на практике ощутимой пользы.
Глава Elektrilevi Михкель Хярм также отметил, что 90-дневный срок предуведомления может нанести оператору распределительных сетей прямой финансовый ущерб, который предприятие, согласно действующему закону, не может компенсировать за счет поступаемой от клиентов сетевой платы.

Elektrilevi не впервые выступает с предложением о сокращении срока предуведомления. В 2021 году Министерство экономики и коммуникаций не поддержало инициативу, сославшись на то, что вопрос не обсуждался с участниками рынка.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025