Назад 29.09.25, 06:00 Литовское электричество концерна Ignitis завоевывает эстонский рынок электромобилей С этого года в Эстонии стали появляться зарядные станции для электромобилей Ignitis On. На сегодняшний день в стране уже установлено 110 точек для подключения, каждый месяц прибавляется еще 10-15. Есть ли будущее у электромобилей, сколько стоит установка зарядной станции и как литовское электричество «заправляет» эстонские автомобили, об этом в интервью ДВ рассказал бывший сотрудник Bolt, а ныне руководитель Ignitis On в Эстонии Александр Лилишенцев.

Руководитель Ignitis On в Эстонии Александр Лилишенцев уверен, что зарядные станции литовского концерна для электромобилей в Эстонии войдут в тройку лидеров.

В этом году владельцы электромобилей могли заметить появление в Эстонии новых зарядных станций и приложения Ignitis On. По словам руководителя эстонского подразделения литовского концерна Ignitis Александра Лилишенцева, это только начало. По его оценке, Ignitis On в Эстонии гарантировано как минимум второе-третье место на рынке быстрых зарядных станций для электромобилей. В то же время он отмечает, что борьба за место под солнцем на этом рынке в следующие пять лет будет решающей.

Несмотря на убытки и крупные инвестиции, в прибыль Ignitis On может выйти в перспективе следующих десяти лет. Не пугают Лилишенцева и нынешние негативные тенденции в сфере зеленой энергетики и технологический прогресс. «Два года назад мы были оптимистичны, возможно, даже слишком. Сейчас настроения более пессимистичные, и, вероятно, чрезмерно. Истина где-то посередине», – философски рассуждает он.

Далее следует интервью с Александром Лилишенцевым:

Ignitis Eesti, которая является дочерней компанией литовского энергетического концерна, была зарегистрирована в Эстонии еще в 2013 году, но только в последние годы начала активно работать. В прошлом году вы инвестировали около 6 миллионов евро в развитие здесь сети зарядных станций. В то же время у вас убытки, из чего я делаю вывод, что вы находитесь в начальной фазе роста. Когда у вас в планах заработать первую прибыль и каким образом вы собираетесь этого достичь? Вы правы, что сейчас мы находимся в инвестиционной фазе, и ближайшие примерно пять лет в этом сегменте рынка будут важными. Все сейчас борются за места, чтобы построить свои зарядные станции. Если говорить в эстонском контексте, то у нас чуть больше одного процента электромобилей от всего автопарка, но тренд определенно экспоненциальный. Несмотря на постоянно появляющиеся негативные новости мы все же видим, что каждый год количество электромобилей примерно удваивается. Речь идет о горизонте примерно в десять лет, когда все наши площадки начнут окупаться. Ignitis прежде всего – это производитель электроэнергии. Как технически в Эстонии получается заряжать электромобили именно «литовским» электричеством? Конечно, все перемешано вместе с другими операторами, но сертификаты происхождения электроэнергии сохраняются, и их можно привязать к нашим объектам. То есть мы производим свою электроэнергию и продаем ее через наши зарядные станции. И когда вы пользуетесь публичными зарядными станциями, вы фактически покупаете не саму электроэнергию, а услугу. В цену для клиента входят все различные расходы – капитальные и операционные, стоимость подключения, сетевые тарифы и цена электричества. То, где мы берем электроэнергию, уже является нашей статьей затрат. Цена услуги тоже зависит от рыночной цены электричества? Мы берем этот риск на себя. Никогда не будем менять цену, например, в те дни, когда электроэнергия в сотни раз дороже, как это бывало в последние годы. Мы видели, что некоторые компании перекладывают этот риск на конечного потребителя, и тогда зарядка становится дороже. Для нас же важно гарантировать лояльность клиента – чтобы он всегда знал, что цена, опубликованная на нашем сайте неделю или две назад, остается такой же, если, конечно, нет действующей кампании.

Меня интересует не столько конечный потребитель, сколько влияние этого риска на ваши доходы. Если вы планируете через десять лет выйти в прибыль, то как вы при таких рисках собираетесь этого достичь?

Мы учитываем среднюю цену электроэнергии за несколько лет и переносим ее на расходы. Таким образом мы понимаем, какой она может быть. И это лишь одна из десятка статей, из которых складываются затраты.

Сколько у вас сейчас уже станций в Эстонии?

Первая станция была готова в январе, а сейчас у нас 110 точек. До конца года добавим еще около 30-50. То есть через два-три года, думаю, в Эстонии у нас будет около 400 зарядных точек, а в Балтии уже в следующем или через год – более 2000.

Пару недель назад появилась новость, что, по мнению некоторых литовских политиков, концерн Ignitis следует вывести с биржи. Может ли это как-то повлиять на ваши планы в Эстонии?

«Мы не можем это комментировать», – подключается к разговору руководитель по коммуникациям Ignitis Eesti, присутствующая на встрече.

Государству не до рынка электромобилей

Вы вместе с Eesti Energia и Electrum недавно получили средства от Европейского Союза на расширение сети зарядных станций. Почему только три компании получили эту поддержку?

Не знаю. Возможно, сам процесс был очень объемным и сложным. Все-таки речь идет о европейском финансировании, где требуется много документации и человеческий ресурс.

Возможна ли прибыль в этом бизнесе без европейских денег и других субсидий?

Если говорить в эстонском контексте, то поддержки очень мало. Одна зарядная площадка обходится нам в несколько сотен тысяч евро. Например, CEF (Connecting Europe Facility) сейчас дает примерно 20 000 евро на одну зарядку. Если у тебя четыре зарядки, то это 80 000 евро против твоих минимальных инвестиций в 300 000-400 000 евро.

В Эстонии поддержки практически нет. Государство могло бы помогать больше, и тогда компании были бы смелее в развитии инфраструктуры.

Ситуация в Латвии и Литве аналогична?

Там немного лучше, потому что государство взяло на себя обязательство поддерживать как развитие инфраструктуры, так и покупку электромобилей.

В Литве, например, если компания хочет подключить зарядную станцию, то 50% расходов покрывает сетевой оператор. То есть ты платишь только половину. В Эстонии, к сожалению, таких субсидий нет, и мы по факту оплачиваем развитие сетей всего района.

Почему так происходит?

Это скорее вопрос к государству и сетевому оператору. Возможно, экономика сейчас такая, приоритеты другие.

Мы часто общаемся с Министерством климата. Надо сказать, что они сделали хорошее дело – нашли один миллион евро для поддержки квартирных товариществ вне Таллинна и Тарту. Нам нужно повышать возможность для жителей малых городов покупать электромобили, ведь там это действительно сложнее.

Как обстоят дела у конкурентов?

В Эстонии восемь или девять крупных игроков. Это наш первый год, когда мы построили первую станцию. Сейчас наш темп роста самый высокий. В сегменте быстрых зарядных станций мы четвертые по величине, у нас более 9% рынка по числу точек. Каждый месяц добавляется 10-15 новых зарядных точек, так что число растет.

В Эстонии в ближайшие годы мы, вероятно, не выйдем на первое место – у Enefit все-таки более длинная история, но второе-третье место нам гарантировано.

Глобальная повестка оптимизма не убавляет

У вас сейчас заключены контракты на строительство зарядных станций возле магазинов Maxima и Grossi. Но, мне кажется, что электромобили все-таки чаще встречаются на парковках других магазинов, например, Selver.

Пять лет назад электромобиль действительно был скорее предметом роскоши. Но в последние годы мы подошли к ценовому паритету – электромобиль может стоить столько же, сколько автомобиль с ДВС того же класса.

Важно учитывать не только первоначальную цену, но и TCO – то есть совокупную стоимость владения. Если человек использует машину, скажем, пять лет, то все текущие расходы в сумме с первоначальным платежом оказываются ниже.

Но мы видим, что за последние годы «зеленый» тренд изменился. Трамп продолжает называет это мошенничеством, европейские производители снижают свои прогнозы, как Volvo, и сокращают или вообще прекращают производство электромобилей, как Porsche. Но вы сохраняете оптимизм. Каковы ваши аргументы?

Мы участвуем в конференциях, где общаемся с Volkswagen и другими производителями. Они говорят, что раньше делали ставку на премиум-сегмент, а теперь их линейка перестроена так, что уже в следующем году только у Volkswagen будет пять-шесть моделей для массового сегмента.

В Эстонии в этом году тоже появились три-четыре китайских производителя с очень доступными моделями, сопоставимыми по качеству с машинами с двигателями внутреннего сгорания даже из премиального сегмента.

Да, Porsche ориентируется на премиум, но массовые бренды, такие как Volkswagen, делают ставку на «народные» машины, и они будут поступать в больших количествах. Статистика подтверждает, что тренд роста сохраняется.

Два года назад мы были оптимистичны, возможно, даже слишком. Сейчас настроения более пессимистичные, и, вероятно, чрезмерно. Истина где-то посередине.

Но есть и другой риск – технологический. Еще недавно говорили о новых двигателях, работающих на водороде. Некоторые китайские производители делают ставку не на зарядные станции, а на быструю смену пустого аккумулятора заряженным. В то же время вы инвестируете большие деньги в конкретные станции, с которыми непонятно что делать, если технологии будут развиваться в другую сторону.

Думаю, это во многом миф. Я хорошо знаю про сменные батареи – бренд NIO, в Норвегии у них, я думаю, самый крупный рынок в Европе. Я сам видел, как это работает. Но это нишевый продукт. В краткосрочной перспективе это выгодно потребителю, но в долгосрочной перспективе расходы, с этим связанные, нереалистичны.

Развитие технологий всегда замедляется по мере созревания. Сначала смартфоны каждый год менялись радикально, теперь же все борются за лишний процент качества камеры. То же самое происходит и с электромобилями. Современные батареи достаточно надежны, даже самые дешевые модели проезжают до 400 км, и батарея не амортизируется за два-три года.

Миф о том, что через семь лет батарею придется менять полностью и это будет стоить как новая машина, тоже неверен. Сейчас можно заменить отдельные модули, как на обычном техобслуживании. А если сравнить автомобили с ДВС и электромобили, то затраты здесь несопоставимы: если в машине с двигателем внутреннего сгорания ломается какой-нибудь диск или что-то подобное, то расходы будут намного выше, чем при замене отдельных модулей батареи.

В Эстонии часто обсуждают: зачем покупать электромобиль, если негде его зарядить? Но недавно мы посмотрели статистику: в странах Балтии условия вдвое лучше, чем, например, в Германии или Нидерландах. Зарядок больше, чем нужно, то есть машин пока мало. Мы говорим государству, что надо быстрее увеличить их количество.

И речь не только о деньгах. Нужно просвещать людей, показывать Excel, расчеты – что, например, свою Toyota можно заменить на Volkswagen ID.3 и за три года сэкономить, если ежегодный пробег будет 16-18 тысяч км.

И все эти страхи о том, как я потом продам свой автомобиль, будет ли его остаточная стоимость снижаться намного быстрее. Могу поручиться, что на вторичном рынке цены на электромобили уже не будут так сильно падать. Пару месяцев назад вышла статья, где было показано, что в Европе средний срок службы электромобиля уже достиг срока службы автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, и этот тренд продолжает расти. Так что срок эксплуатации будет только увеличиваться.

У нас в Эстонии есть еще и автоналог, который также надо учитывать.

Мне очень нравится пример Норвегии, где удалось достичь такой ситуации, что сейчас там нет никаких субсидий, но единственная льгота, которую предлагает государство, – при покупке электромобиля не нужно платить НДС.

А вы сами на какой машине ездите?

Сейчас у меня нет личной машины. Пользуюсь каршерингом и служебным автомобилем. Но планирую в ближайшие годы купить электромобиль.

На что положили глаз?

На вторичном рынке хорошие предложения у Tesla.

Раньше вы работали в Bolt. Не скучаете по той работе?

Я шучу, что раньше я тоже занимался развитием электроустройств – самокатами, но два колеса мне наскучили, и я сменил свою карьеру на четыре колеса. Думаю, в Bolt я реализовал свой потенциал роста, теперь хочу развивать его в Ignitis.

В LinkedIn у вас в описании вашего профиля длинно и подробно говорится о том, что сейчас вы работаете в Bolt и занимаетесь тем-то.

Надо обновить (смеется). Я давно там не был активен.

Из этого напрашивается вывод, что вы сейчас не находитесь в активном поиске новой работы?

Мне очень нравится работать в Ignitis.