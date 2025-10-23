Руководители торговых сетей: государство получает пятую часть стоимости товара
В передаче радио Äripäev «Kaupmehe eduvalem» руководитель Rimi Кристель Метс и председатель правления Coop Eesti Райнер Рохтла рассказали, из чего складывается конечная цена продуктов питания на полке магазина.
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс объяснила, что структура цены на основные продукты питания, то есть наиболее покупаемые товары, распределяется примерно следующим образом: «Если цена товара составляет 100 евро, то около 70 евро приходится на себестоимость, 10 евро — на долю розничного торговца, и 20 евро — это налог с оборота».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Один из крупнейших производителей мороженого в мире – компания Froneri – заключила соглашение о приобретении европейского бизнеса Food Union, включая крупнейшее и старейшее в Эстонии предприятие по производству мороженого Premia.
Какао и кофе – не единственные сырьевые товары, цены на которые резко выросли из-за погодных катаклизмов: дорожают также апельсиновый сок и оливковое масло. Нестабильность рынка создает проблемы с поставками для производителей и импортеров.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.