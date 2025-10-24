Назад 27.10.25, 06:00 Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши» «Жизнь продолжается, бизнес работает, и украинский рынок предоставляет много возможностей» – говорит основательница Украинского бизнес-клуба в Эстонии Катерина Левковская. В преддверии конференции , организуемой «Деловыми ведомостями» совместно с бизнес-клубом, Левковская рассказала, какие именно возможности ждут эстонских бизнесменов в Украине, а также развеяла некоторые мифы.

Основательница Украинского бизнес-клуба в Эстонии Катерина Левковская.

Foto: Личный архив

По словам Левковской, масштабы украинского рынка создают большие возможности для иностранных бизнесменов: «В Украине хорошо развиты сельскохозяйственная сфера, производство продуктов питания и информационные технологии, и в целом рынок там предоставляет много возможностей».

«Конечно, риски остаются. Идет война, и неизвестно, что произойдет дальше и насколько активными будут боевые действия. Однако понятно и то, что бизнес продолжит работать даже в таких условиях. Да, есть сложности с подачей электричества, будут и блэкауты – все эти нюансы нужно учитывать», – отмечает Левковская.

В то же время война породила большой спрос во многих отраслях. В настоящее время в рамках целой серии мероприятий по восстановлению Украины (ReBuild Ukraine) Эстония, по словам Левковской, отвечает за Житомирскую область, где присутствуют эстонские строительные компании, которые будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру или уже это делают. «Каждый из европейских партнеров, участвующих в этом проекте, отвечает за свой регион в Украине – насколько мне известно, Эстония занялась Житомирской областью», – поясняет она.

Украинский рынок остается для иностранных компаний интересным – помимо строительства, сейчас там быстро развивается военно-промышленный комплекс, который нуждается в разнообразной продукции – например, в транспорте и оборудовании.

«К примеру, несколько эстонских предприятий объединились в некоммерческую организацию Saunad Ukrainasse и поставляют сауны для украинской армии, которые можно использовать в военно-полевых условиях. Их деятельность носит благотворительный характер», – приводит пример Левковская, добавляя, что военно-промышленный комплекс в Украине нуждается также в программном обеспечении для усиления безопасности.

Жизнь не остановилась

«Население в Украине крупное, и несмотря на то, что многие уехали, большому количеству людей нужно работать. Жизнь не остановилась, – отмечает Левковская. – Украинские предприниматели продолжают заниматься своим делом – взять тот же ресторанный бизнес. Многие думают, что из-за войны все сидят дома, укрывшись от бомбежек. Нет, это ошибочное представление, и на конференции представители ряда компаний, работающих как в Эстонии, так и в Украине, расскажут о своем опыте и разрушат эти стереотипы».

Некоторые из предпринимателей, по ее словам, вели бизнес в Эстонии еще до войны, а после ее начала перенесли свои штаб-квартиры в Таллинн. Другие же вообще ничего не знали об Эстонии и приехали сюда недавно. «Они расскажут о том, как им удается в условиях войны продолжать работу в Украине, да еще и налаживать бизнес здесь», – говорит Левковская.

«Одна из участниц нашей панельной дискуссии представляет компанию, которая занимается видео- и аудиопродакшном, у них в Украине медиагруппа. В Эстонии компания занимается ретрансляцией украинского телеканала», – приводит она пример.

Переехавшие сюда украинские компании могут представлять интерес и для эстонских бизнесменов – их проекты нацелены в том числе на местных партнеров, отмечает она.

«В кругу эстонцев я часто слышала о том, что, мол, украинцы приехали и сидят здесь на пособиях, ничем не занимаются. На самом же деле люди очень предприимчивы, активны и пытаются интегрироваться в общество. А некоторые даже обеспечивают работой местное население. В частности, в штате PR-компании PRNEWS.IO есть и эстонские работники», – говорит Левковская.

«Кроме того, современные технологии позволяют наладить работу удаленно: собственники бизнеса находятся в Эстонии и общаются с персоналом в онлайн-режиме, стараясь при этом навещать сотрудников в Украине», – добавляет она.