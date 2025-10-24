Назад 24.10.25, 10:19 Eesti 200 тормозит решение по субсидиям наземным ветряным электростанциям Партия Eesti 200, входящая в правительственную коалицию вместе с Партией реформ, на протяжении нескольких месяцев тормозит запуск схемы субсидирования наземных ветряных электростанций в виде проведения аукционов с наименьшей ценой, передает rus.err.ee.

Председатель Eesti 200 Кристина Каллас.

Foto: Liis Treimann

Напомним, в начале 2025 года правительство отказалось от плана по субсидированию морских ветряных электростанций на сумму до 2,6 млрд евро, однако было принято решение продолжить реализацию этой программы в отношении наземных ветряных электростанций в объеме до двух тераватт-часов в год, назначив срок ее реализации на третий квартал.

По словам председателя партии Кристины Каллас, Eesti 200 ждет, пока Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) завершит разработку запланированных мер субсидирования гидроаккумулирующих электростанций, морских ветряных электростанций, атомных электростанций и энергоемких отраслей промышленности с помощью государственных гарантий, с тем чтобы одновременно рассмотреть вопрос о субсидировании как генерации, так и аккумулирования электроэнергии.

«У нас и так уже очень много часов, [когда электричество на бирже продается по] нулевой цене», – отметила она, добавив, что все компоненты рынка электроэнергии взаимосвязаны, и при планировании новых ветряных электростанций должна быть ясность с тем, как будет сохраняться дополнительная электроэнергия.

Согласно плану, представленному в начале октября, промежуточный отчет об этих мерах должен быть представлен правительству в течение этого года, после чего их разработка будет продолжена поэтапно в 2026 году.