Стремящийся занять пост главы Банка Эстонии топ-менеджер в случае победы должен будет продать большую часть акций

Срок полномочий президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера истекает в июне следующего года. Хотя он будет руководить центробанком еще восемь месяцев, поиски нового руководителя уже начались. При этом одна вещь должна сохраниться и при новом президенте – открытость Банка Эстонии.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.